Tibou Kamara à Sidya Touré: "Nous avons des devoirs vis-à-vis d'Alpha Condé..."

CONAKRY-Le ministre d’Etat conseiller personnel du Chef de l’Etat a répondu ce lundi 16 avril 2018 à Sidya Touré qui dans une sortie ce week-end a « cogné » la Gouvernance d’Alpha Condé. Tibou Kamara, proche collaborateur du Président de la République estime que les actes et les discours du leader de l’UFR contrastent avec son positionnement actuel. Il lui demande d’être constant.

« Ce qui est le plus important en politique, c’est d’être cohérent. On ne demande à personne d’être honnête. L’incohérence c’est d’avoir un discours qui ne correspond pas aux actes, et d’avoir des actes qui ne correspondent pas aux engagements. Vous êtes encore allié du Chef de l’Etat, partenaire de la majorité, en tant que tel, nous avons des devoirs vis-à-vis de lui ; lui aussi a des devoirs vis-à-vis de nous. On ne peut pas appartenir à un groupe et s’affranchir des règles de fonctionnement au sein du groupe », a déclaré ce lundi 16 avril 2018 Tibou Kamara chez nos confrères d’Espace Fm.

Sidya Touré qui est toujours haut représentant du Chef de l’Etat a invité le Président Alpha Condé de balayer devant sa porte en remerciant ceux qui continuent de piller l’économie du pays. Cette sortie de l’ancien Premier ministre sonne aux yeux de certains observateurs comme une « claque » administrée à son alliée.

Pour le ministre Conseiller personnel du Chef de l’Etat, M. Touré a encore l’estime du Chef de l’Etat. Il lui appartient d'en mesurer la portée et d'en respecter les principes et les valeurs.« M. Sidya Touré a pleinement sa place au sein de la majorité, il a toute la confiance et l’estime du Président de la République jusqu’à présent. Mais il lui appartient d’en mesurer la portée et aussi d’en respecter les principes et les valeurs. Je ne demande à personne d’être honnête en politique, mais nous pouvons être constants. Une fois qu’on a fait un choix, il nous appartient à s’y tenir jusqu’à changer ce choix », a lancé ce proche collaborateur du Président Alpha Condé.

