Guinée: Des citoyens expriment leurs attentes vis-à-vis du futur Gouvernement...

CONAKRY- Le sujet est sur toutes les lèvres ! La nomination du nouveau Gouvernement passionne les débats. Alors que les guinéens retiennent leur souffle en attendant de voir le visage du prochain gouvernement, votre quotidien en ligne a tendu son micro à certains citoyens de la capitale qui ont exprimé leurs attentes vis-à-vis de la future équipe gouvernementale.

Rencontrés dans les rues de Conakry, certains citoyens demandent de la rigueur dans la gestion des affaires du pays. C’est le cas ce jeune âgée d’une trentaine d’années qui invite le premier magistrat du pays de sanctionner les cadres corrompus.

« Le Président Alpha Condé doit sanctionner et mettre de la rigueur dans la gestion des affaires du pays. Si un ministre commet des fautes il doit être poursuivi. (…) Il faut qu’on accepte de dire la vérité. Tout le monde connait ce qui se passe, mais personne ne change. Au temps de l’ancien président Sékou Touré, si on te donne un budget et tu voles. On te met directement en prison. Maintenant, chacun cherche à remplir sa poche. Il faut que le Président sanctionne les voleurs », appelle Mohamed Fofana.

D’autres se réjouissent de la formation d’un nouveau gouvernement. « On veut que notre pays bouge, il faut un nouveau premier ministre qui soit patriote et efficace pour résoudre les problèmes des pauvres citoyens », a lancé Gadiri Diallo.

Pour cet élève en Terminal, l’éducation a vraiment besoin d’un changement. Pour cela, il s’attend d’abord à un changement au niveau de la tête du département de l’Eduction nationale et de l’Alphabétisation.

« Concernant le changement du gouvernement cela me ferais plaisir, parce que la grève des syndicats de l’enseignement a été une catastrophe pour la Guinée. Le premier ministre et le ministre K2 avaient mal géré cette grève passée. J’espère avoir d’autres ministres qui seront à la hauteur », a sollicité Soumah Youssouf.

BAH Aissatou

