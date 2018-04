Du rififi à Sékoutoureya : la bataille pour 2020 est-elle déjà lancée ?

CONAKRY- Dans l’entourage du Président Alpha Condé, on ne souffle plus dans la même trompette. Des collaborateurs du Chef de l’Etat se livrent à une bataille sans merci, sous un silence « assourdissant » du locataire du Palais Sékoutoureya.

C’est un secret de polichinelle. Entre Sidya Touré, Haut Représentant du Chef de l’Etat, et Kassory Fofana, Ministre d’Etat à la Présidence chargé de la promotion des investissements et des partenariats public-privé, ce n’est plus l’amour parfait. La sortie du leader de l’union des Forces Républicaines qui a dénoncé certains « collaborateurs » du Chef de l’Etat qui ne feraient que voyager, n’a pas été du goût du parti dirigé par Kassory Fofana. Le samedi 14 avril dernier, Sidya Touré a rappelé que les « voleurs » de la République sont connus et certains se font appeler « Docteur ».

Kassory Fofana par le biais de la cellule de communication de son parti n’a pas tardé à réagir à son tour.

Cette guéguerre dans l’entourage du Chef de l’Etat pourrait s’expliquer par deux raisons. La première c’est la question de la Primature. Le remaniement ministériel annoncé par le Chef de l’Etat crée de l’agitation dans son entourage. Il y a ceux qui lorgnent le Palais de la Colombe pour mieux se préparer pour la prochaine élection présidentielle, et ceux qui croient à leur victoire en 2020 ; Ces derniers ont de ce fait besoin d’avoir un « allié » à la Primature.

Entre Sidya Touré et Kassory Fofana les relations n’ont presque jamais été tendres. Depuis au temps du Général Lansana Conté, lorsque Sidya Touré était Premier Ministre et Kassory Fofana le Ministre de l’Economie et des Finances.

Officiellement, Sidya Touré n’est pas intéressé par la Primature. Mais il verrait mal l’arrivée d’un adversaire politique à un poste aussi stratégique que celui de Premier Ministre. L’UFR de Sidya Touré et le GPT de Kassory Fofana partagent le même fief, avec bien sûr des poids différents. L’Union des Forces Républicaines garde encore sa place de troisième force politique. Kassory Fofana est quant à lui cité parmi ceux qui pourraient remplacer Mamady Youla. Sa promixité avec le Président Condé et sa parfaite maîtrise des dossiers seraient un atout pour l’ancien Ministre de l’Economie et des Finances.

Au delà de la question de la Primature, Sidya Touré et Kassory Fofana se voient tous comme étant des dauphins de l’actuel locataire du Palais Sékoutoureya. Chacun croit à son étoile, et surtout à ce qui le lien au Président Alpha Condé.

Le combat pour la Présidentielle de 2020 est déjà lancé ! Les dés sont jetés et tous les coups semblent être permis.

Dans ce combat, Alpha Condé semble avoir pris une option. Prendre ses distances et faire intervenir son Ministre Conseiller personnel Tibou Kamara. Ce dernier a cloué au pilori Sidya Touré pour sa dernière sortie en l’accusant d’être inconstant dans ses choix politiques.

Amadou Diallo

Pour Africaguinee.com