Nouveau Gouvernement: le pays à l'arrêt, Alpha Condé pas encore prêt...

CONAKRY- Plus d’un mois après l’annonce faite par le Président Alpha Condé, les guinéens sont toujours à l’attente d’un nouveau Gouvernement. Le Chef de l’Etat l’avait pourtant annoncé avec fierté. Qu’il formerait un Gouvernement qui sera à « l’écoute du peuple ».

C’était un jour du 8 mars 2018. Devant les femmes massivement réunies au palais du peuple, en pleine crise avec les syndicats de l’éducation, Alpha Condé a annoncé un grand remaniement ministériel. L’équipe que dirige Mamady Youla devrait être recomposée.

Les jours qui ont suivi cette annonce, tous les soirs, les guinéens sont accrochés à leur poste radio pour écouter le journal de 19h45. Il en est de même pour la grande édition du journal télévisé. L’édition de 20h30 est très prisée. Chacun s’attend à l’annonce d’un nouveau Premier Ministre ; Et les nouveaux visages qui vont composer le nouveau Gouvernement.

La longue attente de ce fameux décret plonge le pays tout entier à l’arrêt. Dans l’administration, l’arrêt des activités est palpable. Il y en a même qui ne vont plus au travail. Certains, croyant à un départ imminent de leur Ministre, et éventuellement la recomposition, n’obéissent plus à leurs chefs.

La restriction imposée aux différents Ministères et à d’autres services de l’Etat, plonge le pays dans une crise économique. Au comité national de lutte contre le Sida par exemple, tous les travailleurs qui sont « supportés » par le Budget National de Développement (BND) n’ont pas encore reçu leurs salaires du mois de mars 2018.

Le pays entier reste accroché au stylo et au décret du Président de la République. En attendant, les activités économiques tournent au ralenti. Et pourtant, Alpha Condé ne semble pas encore être pressé.

