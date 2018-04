Conakry : des députés européens dans les locaux de la Pharmacie Centrale de Guinée…

CONAKRY- Une délégation de parlementaires européens s’est rendue le jeudi 6 avril 2018 dans les locaux de la Pharmacie Centrale de Guinée. Cette délégation composée de députés membres de la commission développement du Parlement européen, était venue s’enquérir de l’impact du Projet d’Appui à la Santé (PASA) qui a été lancé en 2015 en République de Guinée.

L’une des composantes de ce projet était l’amélioration de la disponibilité des médicaments dans les structures sanitaires, grâce notamment à un renforcement des capacités de la Pharmacie Centrale de Guinée.

De 2015 à nos jours, il ressort que PASA a permis d’améliorer significativement la disponibilité des médicaments génériques dans les structures sanitaires. Grâce aux nombreuses reformes engagées par la Direction Générale de la Pharmacie Centrale de Guinée, l’Union Européenne a fait un don de médicaments à la Guinée d’une valeur estimée à plus de 2 millions d’euros. Cette aide est intervenue après un audit qui a fait ressortir un besoin pressant pour la PCG d’être recapitalisée. C’était une première. La PCG n’avait jamais bénéficié d’un tel appui financier de la part d’un partenaire.

M. Norbert Neuser, Mme Maria Noichl, M. Adam Szeinfeld, ainsi que Mme Jennifer Dunrmore, ont eu des échanges très fructueux avec le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée, Dr Moussa Konaté, et les membres de son équipe. Très satisfaits de leurs échanges avec Dr Konaté et son staff, ces parlementaires européens ont effectué une visite guidée dans les magasins de la PCG.

Au terme de leur visite, ces élus ont promis d’œuvrer pour l’accroissement de l’aide en faveur de la Pharmacie Centrale de Guinée.

A noter que récemment, l’Union Européenne a fait un don de matériels informatiques à la PCG pour améliorer son système de gestion.

