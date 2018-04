Paiement des factures d’électricité : la société électricité de Guinée innove…

CONAKRY-Afin de faciliter les paiements de factures à sa clientèle à Conakry, la compagnie Electricité de Guinée (EDG), a lancé un nouveau service innovant. Ce service est destiné au paiement des factures d’électricité via le réseau d’agences et centres de jeu Guinee-Games, a constaté Africaguinee.com.

En collaboration avec la société Guinée Games, Electricité de Guinée a lancé officiellement ce vendredi 13 avril 2018 un nouveau service pour le paiement des factures des clients domestiques et professionnels en basse tension de la capitale. En test depuis plusieurs mois, ce service a été mis en place dans les différents centres Guinée Games et qui est complètement fonctionnel.

Selon Antoine Branco, directeur commercial d’EDG, dans le cadre du Plan de redressement interne ce service consiste à payer ses factures via Guinée Games. Ce service permet aux abonnés, en plus de la trentaine de caisses déjà disponibles, de payer leurs factures dans les 24 agences ou centres de jeu Guinée Games à Conakry.

‘’ Ce service n’est pas destiné uniquement à Conakry. Il sera étendu sur les villes de l’intérieur du pays au fur et à mesure que le nouveau logiciel de gestion clientèle sera déployé. Notamment à Kankan dans les prochaines semaines. Puis, à Kérouané, Kouroussa, Mandiana et toutes les villes qui sont rattachées. Donc, c’est un service qui est fait pour faciliter la transaction aux clients. Il est disponible 6 jours sur 7 dans les agences Guinée Games de 8H à 17H. Et très prochainement, ce service sera étendu sur les 7 jours de la semaine’’ a expliqué Antoine Branco, Directeur commercial de EDG.

Xénophane Canteaut, chef de projet à Guinée Games a indiqué que ce travail a commencé depuis plusieurs années suite à un appel d’offres au niveau d’EDG qui cherchait à étendre son réseau distributeur.

‘’ Des services comme EDG doivent étendre leur réseau pour faciliter les services à la population. En tant qu’entreprise citoyenne, le service est disponible au niveau des agences et centres de jeu Guinée Games. C’est une extension qui va être progressive. C’est une collaboration très productive et très professionnelle’’ a développé Xénophane Canteaut, chef de projet à Guinée Games.

Aux dires du chef de projet, l’agence Guinée Games ne fait que le paiement des factures en cours et pas encore les services de prépaiement. Selon l’expert, elle ne gère pas les réclamations. C’est un guichet de paiement des factures complètes, et c’est un service qui va venir en support pour étendre le réseau de paiement d’EDG.

En conclusion, Antoine Branco, directeur commercial d’EDG a tout de même rappelé que le client EDG peut se rendre à tout moment de la journée où qu’il soit pour payer sa facture.

‘’ Le paiement est d’dorénavant possible dans n’importe quelle agence commercial d’EDG ou en agence et centres de jeu Guinée Games en s’adressant au guichet spécial identifiable grâce au logo EDG’’ a-t-il dit en substance.

En plus des 11 agences commerciales EDG à Conakry, les clients ont le choix de payer leurs facturations dans les 24 Agences et Centres de jeu de Guinée Games de Conakry, tous les jours de 08h à 17 h et 6 jours sur 7.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13