Alpha Condé annonce: « D'ici fin 2019… »

CONAKRY-Le dirigeant guinéen promet un avenir « radieux » à ses compatriotes avant de céder son fauteuil en 2020. Alpha Condé promet de réaliser de nombreux projets entrant notamment dans le cadre de l’autosuffisance alimentaire. En plus de la farine, du ciment, la Guinée n’importera plus du riz et du sucre d’ici fin 2019, vient d’annoncer le Chef de l’Etat.

« On n’importe plus la farine, le ciment. Nous ne voulons plus importer le sucre, le riz, nous voulons produire tout ça sur place et transformer. Et nous le pouvons. D'ici fin 2019 nous aurons ça en Guinée. On n’importera plus le sucre », a promis le Chef de l’Etat, annonçant la construction prochaine d’une usine de sucre à Faranah.

« Nous allons faire une usine de canne à sucre à Faranah. La canne à sucre donne la biomasse c'est-à-dire l'électricité. A partir de là, on peut développer le maïs, l'arachide et le manioc. Non seulement on aura une usine de denrées (...) mais aussi pour vendre de l'amidon à la Chine où on consomme beaucoup d'amidon », a annoncé le président de la République.

Alpha Condé assure que l’argent ne pose plus problème. Selon lui, le défi qu’il faudra relever est de pouvoir concevoir et présenter des projets bancables.

« Aujourd'hui, les gens ont confiance à nous. Hier, il y avait les chinois, dans quelques jours il y aura des anglais, encore des chinois, des hollandais, des allemands, tout le monde vient. Donc ce n'est pas l'argent qui est un problème aujourd'hui, c'est la capacité de présenter des projets bancables. (…) les Banques sont prêtes à financer », garantit Alpha Condé.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

