Suisse : Une sénégalaise condamnée pour esclavage domestique

La venue en Europe est souvent risquée pour les migrantes qui cherchent un travail domestique. Une jeune femme sénégalaise en a vécu l’amère expérience en Suisse.

Selon nos informations, une dame sénégalaise a été condamnée, ce lundi à Genève, à 3 ans dont 12 mois de prison ferme, pour traite d’êtres humains.

La mère de famille a utilisé sa cousine comme esclave domestique durant cinq ans ; elle est donc reconnue coupable d’avoir fait vivre un enfer à cette victime.

La plaignante est arrivée en Suisse fin 2009, à l’âge de 19 ans, elle croyait pouvoir y poursuivre des études.

Au lieu de cela, elle assure avoir passé toutes ses journées et soirées à faire le ménage et à s’occuper de deux des trois enfants, sans avoir droit à des vacances et sans toucher de salaire. Elle était simplement nourrie et logée et devait dormir dans la chambre des petits, sur un matelas posé au sol.

Souvent issues de l’immigration, les travailleuses domestiques subissent des violences de la part de certaines familles en Europe. Vulnérables et fragiles, elles sont exploitées pendant des années dans le silence.

Christine Sogoni Guilavogui

Pour Africaguinee.com