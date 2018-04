Quels sont les aliments qui tuent à petit feu ?

Tous les aliments ne sont pas bons pour la santé et très souvent certains ingrédients sont cachés volontairement dans les aliments industriels.

Récemment, une étude menée par «La revue 60 millions de consommateurs», pointe du doigt l’industrie alimentaire et dénonce la présence de sucre caché, de sel et du gras dans les aliments que la population consomme au quotidien.

La revue épingle plus de 100 produits de grande consommation dans lesquels, le sucre est souvent caché.

Par exemple, dans un flacon de Ketchup, on trouve huit tomates et 22 morceaux de sucre. On retrouve aussi des graisses cachées dans les céréales des enfants, en particulier les marques tresor de Kellogg’s, ainsi que des barres de céréales.

Autre déception : les yaourts ! Ces produits laitiers contiennent souvent beaucoup de sucre dans les mélanges de fruits qui parfument ces desserts.

Quant à la viande rouge, elle est pointée du doigt à cause des risques de cancers, notamment le cancer du sein pour les femmes. Par conséquent, les experts recommandent une consommation de 500 g de viande rouge par semaine, soit 70g par jour.

Christine Sogoni Guilavogui

Pour Africaguinee.com