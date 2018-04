Guinée : Fatou Badiar est gravement malade…

CONAKRY-La santé de madame Fatou Badiar Diallo se dégrade du jour au lendemain à la maison centrale de Conakry où elle est détenue depuis son arrestation au lendemain de l’attaque de la résidence privée du Président Alpha Condé en 2011 à Kipé.

C’est une femme affaiblie qui est apparue ce lundi 9 avril 2018 au Tribunal de Première Instance de Dixinn pour le premier procès en appel. Madame Fatou Badiar avait du mal à s'asseoir longtemps. Elle s'est couchée presque sur un banc tout au long de l'audience qui a duré 4h30mn.

En plus de cette situation, Mme Diallo ne peut pas marcher seule à cause de sa souffrance. Quand elle veut se déplacer, il faut l'aide d'une garde pénitentiaire qui est toujours à ses côtés. L'accusée avait un visage crispé et avait l'air d'une personne abattue.

Une source proche d’elle nous a confirmé la maladie de Fatou Badiar Diallo. Selon les informations de cette même source, Mme Fatou Badiar Diallo est malade depuis longtemps. Elle souffre de plusieurs maladies. En plus d'être diabétique, Dame Diallo est hyper-tendue sans compter qu'elle avait d'autres antécédents. Son traitement nécessiterait une hospitalisation dans un centre approprié.

Dame Fatou Badiar Diallo avait écopé en 2013 de 15 ans de réclusion criminelle. Cet arrêt a été cassé par la Cour suprême l'an dernier. Le procès en appel se poursuit. Elle est attendue à nouveau devant le tribunal de Dixinn le 14 mai prochain en compagnie du Commandant Alpha Oumar Boffa Diallo (AOB), et Jean Guilavogui.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com