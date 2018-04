Fodé Oussou titille Alpha Condé : « les gens en ont marre des fausses promesses… »

CONAKRY-Faut-il croire aux nouvelles promesses faites ce mardi 10 avril 2018 par le Président Alpha Condé ? « Non », estime le vice-président de l’union des forces démocratiques de Guinée. Dr Fodé Oussou Fofana soutient qu’il n’y a pas de balance égale entre les promesses tenues par le Chef de l’Etat et ce qu’il a réalisé.

Ce mardi le Président Alpha Condé a tenu une promesse forte devant des femmes. Le Chef de l’Etat a promis de sortir 1 million de femmes de la pauvreté d’ici deux ans. Pour l’opposition, tout cela n’est pas du « pipeau ».

« Les promesses de monsieur Alpha Condé me font rire. On peut en faire un thème de mémoire. Quand on met de côté les promesses qu’il a tenues et ce qu’il a réalisé, il n’y a pas de balance égale. Mais j’ai l’impression qu’il se plaît dans ça. Comment il va sortir un million de femmes dans la pauvreté ? La Guinée fait 12 millions d’habitants. Quels sont ses critères de choix ? Tout ça fait rire. Vous voyez les gens de Mandiana considéré comme son fief dehors, ce qu’ils en ont marre des fausses promesses », martèle le président des Libéraux Démocrates au parlement.

Le 08 mars dernier, le Chef de l’Etat a annoncé un remaniement ministériel qui tarde encore à se concrétiser. Et pendant ce temps, les ministres sont privés de budget de fonctionnement de leur département et l’administration est figée depuis cette annonce du Chef de l’Etat. Une situation que dénonce M. Fofana.

« Depuis qu’il a annoncé le remaniement ministériel, le pays est bloqué. Actuellement les ministres ne travaillent pas, il y’a pas de budget, le pays est complètement bloqué », fustige l’opposant.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112