Boubacar Barry : « pourquoi j’ai ordonné la réouverture de l’usine Khazal… »

CONAKRY-Le ministre guinéen de l’industrie, des petites et moyennes entreprises a donné des explications sur les raisons qui l’ont amené à ordonner la réouverture de l’usine Khahal fermée il y a une semaine pour non-respect des normes environnementales.

« Cette usine emploi énormément de personnes, la pollution environnementale est plus liée aux produits qui sont dans la chaine de fabrication de l’alcool. Ceux qui sont au niveau de la production d’eau minérale ne sont pas polluants. Nous avons autorisé que la chaine de production d’eau minérale et de boisson sucrés soient ouvertes. Mais la chaine de production de boisson alcoolisé reste fermée jusqu’à ce que les équipements de traitement, de décantation et d’évacuation de ces eaux souillées soient corrigés », a confié le ministre Boubacar Barry.

