Alpha Condé tacle ses ministres : « Ils volent l’argent.. »

CONAKRY-Le Président guinéen Alpha Condé n’a pas été tendre avec ses ministres qu’il accuse de voler l’argent du contribuable pour distribuer aux jeunes dans le but de montrer leur influence.

« Les ministres volent, les directeurs généraux volent, ils donnent aux jeunes (...). Les gens sont habitués à ça, mais cela ne peut pas faire avancer un pays. Il faut que les gens acceptent de travailler (...), il faut que les guinéens sachent qu'on ne peut pas s'en sortir si on ne travaille pas. Ce n'est pas tendre la main, passer de bureau en bureau quémander de l'argent qui peut nous faire avancer. Non. Ça ne peut pas développer un pays. On est habitué à mendier. Il faut qu’on arrête ça et qu’on accepte de travailler », a lancé le Président Condé.

Alpha Condé promeut aussi les consommations des produits locaux. « Quand on est en train d’accompagner les cordonniers de Dalaba qui fabriquent de meilleures paires de chaussures, il ne faut pas que les ministres disent qu’ils leur faut des chaussures italiennes. Il faut que le Gouvernement à commencer par le Président, tout le monde porte des chaussures fabriquées à Dalaba. Les gens aiment imiter le Président. Depuis que je fais des colles de chemise comme ça, tout le monde m’imite (rires). Donc quand je vais commencer à porter des chaussures fabriquées par les cordonniers de Dalaba, la semaine d’après tout le monde m’imiter. Il faut qu’on accepte d’accompagner nos artisans », a encouragé Alpha Condé.

