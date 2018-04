Guinée : un partisan d’Alpha Condé dans le viseur de l’UFDG…

CONAKRY- Le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo vient d’engager une poursuite judiciaire contre un militant du RPG Arc-en-ciel. L’Union des Forces Démocratiques de Guinée accuse Lamine Philo Kaba d’avoir porté de graves accusations contre elle, de nature à ternir également son image.

Selon nos informations, la plainte de l’UFDG a été adressée au Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Mafanco.

Lamine Philo Kaba a dans un post sur Facebook écrit : « Urgent : Distribution des fusils et autres armes au QG de l’UFDG à l’instant même. L’opinion est avertie ! ». Ce qui a suscité une vive colère au sein du parti dirigé par l’ancien Premier Ministre Cellou Dalein Diallo.

Ce lundi 9 avril 2018, Ibrahima Sory Camara, militant de l’UFDG, a été condamné à 18 mois de prison ferme pour outrage au Chef de l’Etat. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Ibrahima Sory Camara avait porté de graves accusations contre le Président Alpha Condé.

« Il n’est coupable de rien. Ils sont dans la logique de vouloir intimider les gens. Ce n’est pas Ibrahima Sory qu’on cherche c’est l’UFDG. Mais nous ne resterons pas les bras croisés. Avec la gouvernance de Monsieur Alpha Condé, quand tu es du RPG arc-en-ciel ou proche du pouvoir, tu peux te permettre de dire ce que tu veux, comme tu veux et quand tu veux. Tu as la liberté totale, aucun procureur n’ose convoquer un militant, un ministre ou un responsable du RPG. Mais quand tu es de l’opposition on considère que tu n’es pas un être humain. Nous disons que la justice guinéenne a prouvé qu’elle n’est pas capable de rendre justice. C’est une condamnation politique et nous n’accepterons pas », a martelé Fodé Oussou Fofana, un des vice-présidents de l’UFDG.

Bah Aissatou

Pour africaguinee.com

Tél : (00224) 655 31 11 14