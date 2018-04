Alpha Condé : "D'ici deux ans nous allons sortir 1 million de femmes de la pauvreté..."

CONAKRY- C'est un engagement fort que vient de prendre le Président Alpha Condé. Le Chef de l’Etat guinéen a promis ce mardi 10 avril 2018, de sortir un million de femmes de la pauvreté d'ici deux ans.

"Nous allons montrer aux femmes qu'elles ont eu raison de nous faire confiance. Je vous assure, d'ici deux ans, nous allons sortir un million de femmes de la pauvreté. Tous ceux qui pensent qu'ils vont retarder la Guinée en envoyant les enfants dans les rues, en jetant des pierres pour décourager les investisseurs, ils se trompent. Les investisseurs viennent parce que la Guinée inspire confiance (...)", a déclaré le Chef de l'Etat cet après-midi alors qu'il s'exprimait à l'occasion de la signature d'une convention de 135 milliards de francs guinéens destinés à soutenir les femmes.

Alpha Condé soutient que les femmes peuvent réellement prendre leur destin en main et ne plus dépendre des hommes. Il a promis d'élargir les possibilités et les opportunités pour cette couche. Alpha Condé a encouragé les femmes à s'investir davantage dans des activités génératrices de revenus, notamment dans l'agriculture.

"Mon objectif est de faire en sorte qu'aucun produit cultivé en Guinée ne pourrisse plus (mangue, orange, pomme de terre...). Je veux aussi qu'on ne vende plus les produits bruts parce que cela n'a pas de valeur ajouté à notre économie. Notre objectif est de produire ce que consommons et consommer ce que nous produisons", a déroulé le Chef de l'État, annonçant avoir commandé des machines de conditionnement et d'emballages en Chine. Ces machines seront là d'ici le mois de mai, a-t-il assuré.

"Dans les deux ans à venir notre objectif c'est de sortir 1 million de femmes de la pauvreté et de la misère. Cela est possible", a garanti Alpha Condé invitant les guinéens à l'unité et au travail.

Nous y reviendrons !

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 31 11 12