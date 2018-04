Alpha Condé annonce : « A partir du mois de juin… »

CONAKRY-Le Président guinéen Alpha Condé qui a effectué une visite de terrain ce mardi 10 avril 2018 sur les sites de certaines unités industrielles situées à de Kagbélen, dans la préfecture de Dubreka, a fait quelques annonces. Le Chef de l’Etat a annoncé la création d’une banque de micro-crédit pour l’accompagnement des éleveurs.

Alpha Condé qui a visité respectivement les usines Grands Moulins de Conakry (GMC), GI-Ciment et les Moulins d’Afrique, située à Sonfonia a été frappé par la modernité de ces structures.

Les usines Grands Moulins de Conakry (GMC) et les Moulins d’Afrique sont spécialisées dans la production de farine. Alpha Condé marqué par leur modernité a indiqué que la Guinée peut avoir de bons pains.

« Les usines sont de dernières générations, elles produisent de la farine de bonne qualité. Tout est automatique. Il n’y a pas de poussière. Ça permet d’avoir un produit propre. Il y a la qualité et le respect des normes environnementales. Cela est extrêmement important. Ce qui nous permet d’avoir de bons pains. Avec ces usines, on peut non seulement faire des pains de toute qualité, mais aussi on peut faire des gâteaux. On aura plus besoin d’importer des pains », a-t-il dit.

Sur le site des Grands Moulins de Conakry (GMC), une usine d’alimentation de bétails est sur la voie de finalisation. Cette unité produira 240 tonnes d’aliments par jour. Une quantité qui pourra répondre aux besoins du pays.

« L’usine d’alimentation de bétails est fondamentale parce que la Guinée est un pays d’élevage, mais on n’en bénéficie pas parce que nos vaches sont maigres. Grâce au Maroc, nous allons faire l’insémination à partir du mois de juin. Le vau qui va naitre pèsera 500 kilos au lieu 150. Ensuite la vache qui donne trois litres de lait, donnera désormais dix à douze litres de lait. C’est pour cela, on a besoin aussi de l’alimentation des bétails », a expliqué Alpha Condé.

Le dirigeant nourrit désormais l’ambition de moderniser l’élevage guinéen. C’est pourquoi il a pensé à soutenir la mise en place de ces unités industrielles.

« Nous allons faire aussi la journée de l’élevage à Labé pour encourager les éleveurs à faire des enclos pour que les bœufs ne sortent plus aller détruire les champs. Ce qui va mettre fin aussi à la grande bagarre que nous connaissons entre les éleveurs et les agriculteurs. Ce qui va mettre fin au vol de bétails », a-t-il déclaré, annonçant la création d’une banque pour accompagner les éleveurs.

« On est en train de créer une banque d’accompagnement. Cette banque va accompagner les éleveurs à avoir des crédits dans un premier temps jusqu’à ce qu’ils soient autosuffisants (…). On va vendre aux femmes, un poussin à 1000 francs au bout de 35 jours, il va avoir un poulet de 2 kilos qui coûtera 20.000 Francs. Nous allons également faire des fermes à Farmorya à Boké où on aura 400 vaches au moins pour que le Gouvernement même fasse l’insémination afin d’encourager les paysans », a annoncé le Chef de l’Etat.

Nous y reviendrons.

