Semi-marathon de Conakry : la légende de l’athlétisme continue avec Total-Guinée…

CONAKRY- C’est l’apothéose pour Total-Guinée ! Ce colosse mondial des Hydrocarbures, en partenariat avec la Fédération Guinéenne d’Athlétisme, La BICIGUI, Orange Guinée et la Sobragui ont organisé ce dimanche 08 Avril 2018 la 6èmeédition du semi-marathon de Total Guinée de Conakry sur trois parcours (21, 12 et 5 kilomètres), a constaté Africaguinée.com.

Cet évènement qui a rassemblé plus de 7000 coureurs a pris fin ce dimanche dans l’antre du stade du 28 septembre de Conakry. Au terme de cette journée riche en émotion et pleine d’enthousiasme, le ministre Guinéen des Sports, Sanoussi Bantama Sow a tout d’abord décerné la palme d’or au géant des Hydrocarbures Total-Guinée pour la réussite de la sixième édition du semi-marathon de Conakry. Selon ce dernier, ce semi-marathon constitue l’évènement phare dans le domaine du sport pour cette année 2018.

‘’ Au nom du gouvernement de la République de Guinée et du Président de la République, je dis merci à Total-Guinée, à tous ses partenaires et la Fédération Guinéenne d’Athlétisme pour la réussite de cet évènement qui constitue l’évènement sportive phare de cette année’’ s’est réjoui le ministre des Sports.

Aux dires du chef de ce département, l’engouement du jour permet de croire qu’en 2019, la capitale se dirige vers l’organisation du marathon de Conakry pour la distance de 42 km.

‘’ Je demande aux partenaires de Total-Guinée et le ministère des Sports de se tourner d’ores et déjà vers le grand marathon pour mettre cela dans les annales de l’histoire de la Guinée. Je félicite les gagnants et encourage tous les participants à ce semi-marathon. Total a dit qu’il y a eu 7000 participants moi je dis avec cette mobilisation, on a atteint la barre de 10.000 participants au cours de cette journée en tenant compte du personnel mobilisé (Gendarmes, Policiers, Croix-Rouge, sapeurs pompiers, encadreurs et comité d’organisation). Merci à tout le monde, à Total-Guinée et ses partenaires, je vous donne donc rendez-vous en 2019’’ s’est félicité Sanoussi Bantama Sow.

De son côté, Cheik Omar Diallo, directeur général de Total-Guinée, sourire aux lèvres indique que cette édition est déjà classée dans les annales de l’athlétisme guinéen. Pour le directeur général, c’est un sentiment de grande fierté qu’il a au terme de ce semi-marathon qui a regroupé tant de monde.

‘’ Ce dimanche 08 Avril 2018 pour la première fois nous avons pu réunir 7000 participants. Comme vous l’avez constaté aujourd’hui, l’organisation a été d’une très grande qualité. Ce fut un bel évènement qui a réuni la jeunesse guinéenne et au-delà de cette jeunesse qui a réuni un peu plus de personnes, ça été une grande fierté d’être le principal organisateur de ce semi-marathon’’ a lancé Cheick Omar Diallo.

Aux dires du premier responsable de cette entreprise de renommée internationale, Total-Guinée est un grand partenaire du sport guinéen et au service des populations guinéennes. Selon lui, c’est une fierté pour sa compagnie de contribuer pour la réussite de ce genre d’évènements.

‘’Je remercie l’ensemble des partenaires, sponsors et les autorités guinéennes qui ont permis le succès de cette édition avec un appui sans faille et inestimable’’ a indiqué le directeur général de Total-Guinée.

Le champion du semi-marathon Yaya Yansané, inscrit pour les 21 km est reparti avec la somme de 3 millions gnf et une moto offert par Topaz, une carte Carburant Total de 1 000 000 gnf, une montre connectée de la Bicigui, un casque VR offert par Orange Guinée . Mama Adama Keita, championne en séries femmes sur le tour des 21 km, outre la somme de trois millions et la moto offert par Topaz, la montre par la Bicigui et la carte carburant par Total est repartie avec un téléphone IPhone 8 de la part de la grande société de téléphonie Orange Guinée.

Pour cette 6èmeédition, des récompenses allant de 250.000 gnf à 3 millions en passant par plusieurs lots de cadeaux (cartes carburants Total, lampes solaires, montres connectées, des casques VR, des casiers de jus, des téléphones et des motos…. ont été attribués aux 36 différents gagnants des séries hommes et femmes des trois parcours.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13