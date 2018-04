Le LAB Francophone en Guinée : des objets connectés pour le développement durable

Le Fonds francophone pour l’innovation numérique (FFIN) en collaboration avec l’incubateur SABOUTech organise le concours LabFrancophone en Guinée.

La compétition proposée par le LabFrancophone, porte sur la thématique des objets connectés au service du développement durable. Ainsi, les jeunes développeurs informatiques et électroniciens auront à appliquer leurs solutions numériques aux champs prioritaires des Objectifs de développement durable tels que l’eau et l’assainissement, la sécurité alimentaire et l’agriculture durable, l’accès à l’énergie propre à un coût abordable ou encore la vie aquatique.

En pratique, les candidats se verront attribuer un kit d’outils informatiques et électroniques qu'ils devront utiliser pour la conception de leurs solutions numériques. Le concours est réservé aux professionnels/spécialistes du numérique, de l'électronique et du développement durable (développeurs, designers, administrateurs systèmes, etc.) résidents en Guinée, réunis en équipe projet de 2 à 5 personne.

Les frais d'hébergement et de transports des participants venant de l'intérieur du pays seront totalement pris en charge.

Les candidats présélectionnés participent à un atelier de formation et de préparation de l’épreuve du afin d’approfondir leurs connaissances sur l’usage des kits de fabrication qui seront mis à leur disposition ainsi que sur les enjeux liés aux thématiques des ODD traités. A l’issue de l'atelier, les participants se verront attribuer un kit d’outils électroniques pour créer des solutions numériques connectées durant un marathon organisé sur trois jours.

Les participants doivent impérativement concevoir une application connectée adaptée tant aux smartphones qu’aux téléphones de technologies antérieures, afin d’assurer la compatibilité avec les services SMS ou MMS.

Les lauréats bénéficieront d’une année d’accompagnement de l’incubateur SABOUTech et jusqu’à 10 000 Euros.

Pour rappel, le LabFrancophone est un innovathon (marathon d’innovation) qui sollicite les participants pour proposer des solutions numériques innovantes d'objets connectés en appui aux politiques publiques de développement durable du pays.

Inscrivez-vous sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets--guinee-concours-labfrancophone-obje...

Calendrier prévisionnel détaillé de l’activité :

Du 06 mars au 16 avril 2018 : Appel à candidature

Du 23 avril au 26 avril 2018 : Formations, ateliers de préparation aux épreuves de l’innovathon

Du 27 au 29 avril 2018 : Sessions de compétitions ininterrompues, dont deux nuits de travail, rythmées par des pauses

Le dimanche 29 avril 2018 (en soirée): les équipes présentent leurs projets au jury qui délibère, avant de décerner les trois prix gagnants lors de la cérémonie de clôture du concours.

(*) La présence aux ateliers de formation est obligatoire pour les candidats sélectionnés.