Bah Oury : « Je salue la déclaration de l’ambassadeur russe… »

CONAKRY- Bah Oury a salué la déclaration de l’Ambassadeur de la Russie en Guinée qui a pointé un doigt accusateur sur Cellou Dalein Diallo et ses alliés politiques quant à leur responsabilité sur les violences à l’occasion de leurs manifestations.

L’ancien exilé politique qui s’exprimait chez nos confrères de « Espace Tv », a qualifié la démarche des membres de l’opposition républicaine d’irresponsable.

« Je salue la déclaration de l’Ambassadeur de la Russie. Je considère que pour une fois, les diplomates qui d’habitude observent et se taisent, rentrent dans la danse parce que le pays est dans une situation difficile. Ce qu’il a dit, tous les guinéens l’ont déjà dit. Que ça soit les autorités morales, que ça soit certains responsables de la société civile (…). Lors qu’on est entrain de faire redémarrer difficilement l’usine de Friguia, avec tout cela comporte comme intérêt sur le plan social, sur le plan économique, et que des gens se permettent sur une base légale peu crédible, de mettre le pays dans ce contexte, je trouve qu’il y a de l’irresponsabilité, et au delà c’est une trahison contre l’intérêt de la Guinée », a réagi Bah Oury.

Selon le chef de file de « UFDG Renouveau », la déclaration faite par l’ambassadeur russe est la position de tous les diplomates accrédités en Guinée, puisque, justifie t-il, c’est le doyen des corps diplomatiques en Guinée. En plus, argumente Bah Oury, la Russie est une grande puissance qui dispose d’un droit de véto au niveau de l’Organisation des Nations-Unies.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com