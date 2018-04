Restitution des voix : Quand Aboubacar Sylla "désapprouve" la démarche de Cellou…

CONAKRY-Aboubacar Sylla, leader du parti Union des Forces du Changement (UFC) n’approuve pas la démarche de Cellou Dalein Diallo. L’opposant estime le dialogue entamé le vendredi 06 avril visant à trouver un compromis politique autour du contentieux électoral est contraire à la Constitution et aux Lois du pays.

L’ex porte-parole de l’opposition qui ne prend pas part à ces discussions prévient qu’une éventuelle modification des résultats pourrait engendrer un dangereux précédent pour les échéances futures.

« Moi en tant qu’opposant responsable, je dis que je ne suis pas prêt à remettre en cause toutes les institutions judicaires de ce pays parce que je veux avoir deux ou trois conseillers de plus par rapport à ce que j’ai gagné », a prévenu le leader de l’UFC, alors que le Ministre guinéen de l’administration du territoire et de la décentralisation a réuni cette semaine des acteurs politiques de l’opposition et la majorité pour plancher autour du contentieux électoral.

Bouréma Condé a annoncé la mise en place d’une commission technique qui va recueillir tous les griefs portés par les différents partis politiques sur les résultats, avant de faire des propositions de sortie de crises. Mais la démarche suscite déjà polémique.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112