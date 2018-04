Semi- marathon de Conakry : Total-Guinée organise une caravane de reconnaissance…

CONAKRY- Géant mondial des Hydrocarbures, Total-Guinée en partenariat avec la Fédération Guinéenne d’Athlétisme et de plusieurs sponsors organisera le 08 Avril 2018 la 6ème édition du semi-marathon de Conakry sur une distance de 21 kilomètres, a constaté Africaguinée.com.

En prélude à cet évènement qui rassemblera plus de 7000 personnes, Total-Guinée et ses partenaires ont organisé une caravane de reconnaissance de la piste de parcours pour les athlètes ce samedi 7 avril 2018. Pour Aissatou Diallo, responsable Marketing et communication de Total-Guinée, cette compétition a montré l’engouement de l’ensemble des participants et d’une certaine partie de la population.

‘’ Ce matin nous avons organisé une caravane de reconnaissance du parcours pour les athlètes de l’intérieur puisque ceux de Conakry ont déjà l’habitude de ce parcours. Malgré que nous mettions des motards et des véhicules de guide, il était nécessaire de faire ce parcours pour les autres. C’est aussi pour nous entreprise, de rappeler aux gens l’évènement du 08 Avril. Total-Guinée a initié ce semi-marathon depuis 2012 par notre directeur général d’avant. Nous avions au départ commencé avec 400 personnes et avec le succès nous avions élargi le nombre de participants. Pour nous c’est devenu une légende, nous promettons de continuer’’ a déroulé la responsable Marketing et communication de Total-Guinée.

De son côté, Atef Chaloub, secrétaire général de la Fédération d’athlétisme, a tout d’abord déroulé le programme de la journée du dimanche 08 Avril. Le secrétaire général de la Fédération d’athlétisme a indiqué que ce semi-marathon regroupe 7000 coureurs, 3000 sur les 5 km, 2500 sur les 12 km et 1500 sur les 21 km de la course professionnelle.

‘’ Total-Guinée a lancé cet évènement depuis six ans maintenant. En nombre pour cette année nous avons prévu 7000 coureurs, 3000 sur les 5 km, 2500 sur les 12 km et 1500 sur les 21 km de la course professionnelle. Comme d’habitude tous les clubs viennent de l’intérieur à l’instar de Kindia, Fria et autres villes de provinces. Pour cette journée nous avons revu les derniers détails pour cette course qui a vraiment pris de l’ampleur’’ a-t-il indiqué.

Aux dires d’Atef Chaloub, pour organiser un semi-marathon dans le règlement de la compétition il est obligatoire de faire une reconnaissance de parcours à l’intention des concurrents.

‘’ Nous avons déjà repéré les points d’eau où il y a des agents de la croix rouge et des policiers. Le niveau de préparation est appréciable et nous attendons nos partenaires pour décorer l’enceinte du stade et mettre les derniers points à niveau’’ a rassuré le secrétaire général de la fédération d’athlétisme.

Champion du précèdent parcours sur le circuit professionnel des 21 km, Sidiki Sidibé, de l’ASFAG a indiqué être physiquement et mentalement prêt à participer à cette 6ème édition. Pour ce militaire de formation, son objectif pour cette édition est d’être encore le champion des 21 km de ce semi-marathon série hommes.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13