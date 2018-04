Labé : pourquoi le procureur et le président du tribunal ont été convoqués à Conakry ?

LABE- Que risquent le Président et le Procureur près du tribunal de première instance de Labé ? Au lendemain de la condamnation du préfet de la cité de Karamoko Alpha, M. Zézé Béavogui et Koly Kémoko Camara, respectivement procureur et Président du tribunal de première instance de Labé, ont été convoqués à Conakry pour des fins d’explication.

Selon nos informations, c’est l’inspecteur général des affaires judiciaires, Mamadou Dian Souaré, qui a convoqué les deux magistrats suite à une « plainte » du préfet de Labé. Ce dernier a accusé le procureur et le président du tribunal de Labé de l’avoir manqué de respect même en dehors du procès.

Après avoir été entendus, Zézé Béavogui et Koly Kémoko Camara comptent rentrer à Labé dans les prochaines heures. Aucune sanction n’a été prise à leur encontre.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 620 93 45 45