Guinée : Ousmane Gaoual "cogne" l’ambassadeur de la Russie à Conakry…

CONAKRY- La récente sortie médiatique de l’ambassadeur de Russie en Guinée continue à créer des vagues de réactions. Ousmane Gaoual Diallo, le député de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a invité le diplomate russe à s’abstenir toute forme d’immiscions dans les affaires internes de son pays.

« C’est un dérapage diplomatique parce qu’en tant que représentant d’un pays tiers, il devait se réserver de commenter la politique intérieure de la Guinée. Mais les républiques bananières ont ça de spécifique, n’importe qui, n’importe quel pays se donne le droit de commenter, de s’immiscer dans les affaires internes du pays sans que les dirigeants ne condamner, à partir du moment où ça va dans le sens de ce que pensent les tenants du pouvoir », a commenté Ousmane Gaoual Diallo qui a été joint au téléphone par un journaliste de notre rédaction.

Dans sa sortie médiatique, l’Ambassadeur de Russie a pointé du doigt la responsabilité des opposants lors des violences enregistrées à l’occasion de leurs manifestations.

« Les provocateurs, ceux qui jettent des pierres, détruisent des magasins, détruisent des voitures et qui détruisent les biens des autres, ce n’est pas bon ça. Et surtout, il ne faut pas appeler telle ou telle manifestation ville-morte, ça attire toujours la mort. Pourquoi ville-morte ? Ville paisible, ville apaisée, ville de paix c’est surtout la paix, pas de morts, pas de ville-morte. Pour l’avenir si l’opposition veut encore faire des manifestations, qu’elle n’appelle plus leurs manifestations ville-morte. Ça il faut exclure ça », a lancé l’Ambassadeur Alexandre Brégaszé.

En réaction à cette sortie, le Conseiller politique de Cellou Dalein Diallo a rappelé que la Russie n’est pas le bon exemple en matière de démocratie.

« Sur le plan de la démocratie, je ne pense pas que la Russie soit ce pays qui est capable de donner des leçons quant on sait que Vladmir Poutine est accusé d’avoir assassiné des opposants à lui, ou des déserteurs de ses services de renseignent.

Nous espérons que c’est un précédent qui ne va pas se répéter que l’ambassadeur de Russie se réservera le droit de s’immiscer dans les affaires de la Guinée. La Guinée est un pays souverain », a indiqué le député Gaoual Diallo.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com