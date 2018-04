Guinée : l’opposition répond au diplomate Russe…

CONAKRY- L’opposition va-t-elle exiger le départ du diplomate Russe en poste à Conakry pour ingérence dans les affaires intérieures de la Guinée ? Cette éventualité n’est pas exclure chez les opposants qui ont vivement condamné les propos d’Alexander Brégaszésur les manifestations.

« Je pense que ce diplomate a perdu la tête, parce que même si on n’est pas diplomate, on sait, quand on est chez les gens, il y a des limites à ne pas franchir. Ce qui est beaucoup plus grave, ce n’est pas les propos du diplomates, c’est le fait que ça été diffusé sur les antennes de la télévision publique. Ce qui me croire que notre régime a perdu tous les repères, que nous nous enfonçons dans une situation chaotique », s’est insurgé le porte-parole de l’opposition, Alhousseine Makanéra Kaké, interrogé par Africaguinee.com.

Le diplomate russe en poste à Conakry a appelé l’opposition à faire preuve de responsabilité en appelant à des manifestations de rue. Cette sortie de l’ambassadeur est largement commentée. Pour certains, ce diplomate a brisé les codes diplomatiques et a dépassé des limites à ne pas franchir. Alhousseine Makanéra Kaké promet des actions fermes de l’opposition.

« Ce monsieur là et son pays, nous n’avons pas une leçon de démocratie à prendre d’eux. Tout le monde connait ce qu’est la Russie en matière de démocratie. Ce n’est pas un bon exemple. Les propos de ce monsieur ne doivent pas rester impunis. Parce qu’à travers ce qu’il a dit, il a insulté tout le peuple de Guinée parce que l’opposition est une partie intégrante du peuple », prévient-il.

La Constitution et les Lois de la République sont le reflet de la volonté du peuple, observe l’opposant, avant de préciser que ce sont ces Lois qui ont consacré et l’opposition et les manifestations de rue. Aux yeux de M. Makanéra, vouloir s’insurger contre les manifestations de rue et traiter l’opposition d’irresponsable, c’est insulter tous les guinéens parce que l’opposition est née de la volonté de tous les guinéens.

« On s’est engagé dans la démocratie, il ne pourrait y avoir de démocratie sans opposition, il ne pourrait y avoir de démocratie sans manifestations de rue. Comment ce monsieur qui a perdu le sens de l’honneur et de la retenue peut-il se permettre d’insulter les guinéens. Nous nous retrouverons pour discuter du sort qu’on va réserver à cet individu qui ne connait pas le sens de l’hospitalité que le peuple de Guinée lui a réservé », a déclaré le porte-parole de l’opposition.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112