Sidya Touré-Baidy Aribot : le divorce ?

CONAKRY- C’est un secret de polichinelle ! Entre Sidya Touré et le secrétaire exécutif de sa formation politique, ce n’est plus l’amour parfait. L’illustration parfaite de ce désamour entre le Chef de file de l’Union des Forces Républicaines et le deuxième vice-gouverneur de la Banque Centrale s’est traduite le jour de l’audience que le Président Alpha Condé a accordée aux représentants de la troisième force politique du pays.

En lieu et place de son secrétaire exécutif de son parti, Sidya Touré est allé à Sékoutoureya en compagnie d’autres alliés, notamment Aboubacar Soumah, l’ancien maire de Dixinn.

Il est évident que Baidy Aribot a pris ses distances vis-à-vis de l’UFR depuis son arrivée à la Banque Centrale. Sa formation politique avait d’ailleurs soutenu n’avoir pas été associée dans cette démarche de Baidy Aribot qui a démissionné de son poste de député pour se retrouver à la Banque Centrale comme deuxième vice-gouverneur. On accuse aussi M. Aribot de n'avoir pas suffisamment mouillé le maillot pour l'UFR lors des dernières élections locales. Pour sa défense, l'ancien député de Kaloum brandit l'argument de son indépendance en étant vice-gouverneur de la Banque Centrale.

Si les informations se confirment, Baidy Aribot serait sur une chaise éjectable de son poste de Secrétaire exécutif de l’Union des Forces Républicaines. Tout devrait se jouer à l’issue du prochain congrès que Sidya Touré a lui même annoncé récemment au terme d’un entretien avec des jeunes de sa formation politique.

Baidy Aribot, ancien leader de l’AFAG va t-il reprendre la tête de sa formation politique ? Bon nombre d’observateurs estiment que ce scénario n’est pas à exclure. D’autant plus que entre lui et son « mentor », ce n’est plus l’amour de Roméo et Juliette.

Amadou Diallo

Pour Africaguinee.com