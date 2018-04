Maroc : L' ASEGUIM organise la 37ème édition des journées sportive, scientifique et culturelle…

MOHAMEDIA- En collaboration avecl’ambassade de Guinée au Maroc et l’office national des bourses extérieures (ONABE), l’Association des stagiaires, étudiants, et élèves guinéens au Maroc (ASEGUIM) organise, les 06,07 et 08 avril 2018 la 37èmeédition des journées sportive, scientifique, et culturelle guinéenne. Elle est placée sous le thème « la science et la culture aux services du développement socioéconomique de la Guinée dans un monde en perpétuel mutation ».

Ces journées sportive, scientifique et culturelle communément appelées JS&JC constituent le plus grand évènement annuel de l’ASEGUIM auquel prennent part les jeunes étudiants et diplômés guinéens et africains, la diaspora guinéenne au Maroc, le corps diplomatique de l’ambassade de Guinée au Maroc, ainsi que la population marocaine.

Des invités venant d’autres pays, des responsables et hauts cadres guinéen et marocain ainsi que des artistes de renommé sont également invités chaque année à prendre aux différentes activités lors de ces journées.

Son rôle consiste à promouvoir les talents sportifs, l’intelligentsia et la culture guinéenne. Elle reflète la dimension culturelle et scientifique guinéenne à travers des expositions d’objets d’art, des conférences débats, des dégustations de mets typiquement guinéens, des compétitions sportives ainsi que diverses prestations artistiques : musique, danses, défilés de mode, théâtre.

Cet important évènement vise aussi à faire la promotion des atouts touristiques et culturels guinéens, ainsi que le renforcement de l’amitié et de la solidarité, des liens de fraternité qui existent entre les étudiants guinéens et la chaleureuse population marocaine et frères africains de l’étranger. C’est aussi un espace pour le renforcement des liens d’amitiés et de coopération entre la Guinée et le Maroc, et la consolidation des liens de partenariat entre les autorités administratives et l’ASEGUIM.

