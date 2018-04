La vérité à propos de QNET: Tout ce que vous devez savoir!

Qu’est ce que la vente directe?

La vente directe est une méthode de commercialisation et de vente au détail de biens et de services directement aux consommateurs, à leur domicile ou dans tout autre lieu éloigné des établissements de vente au détail permanents. Ce type de ventes est largement motivé par des références de bouche à oreille. Les produits vendus par les sociétés de vente directe ont des caractéristiques uniques et sont exclusifs à l'entreprise et ne sont pas disponibles dans les centres commerciaux ou les grands magasins.

L'industrie de la vente directe a prospéré grâce à ce marketing basé sur les relations depuis plus de 150 ans. Environ 100 millions de personnes dans le monde sont impliquées dans cette industrie à la fois à temps partiel et à plein temps.

Qu’est ce que QNET?

QNET est une entreprise de vente directe qui offre une large gamme de produits améliorant la qualité de la vie, la santé et l’éducation à travers sa plateforme e-commerce. Les produits de QNET sont conçus pour aider les gens à vivre en meilleure santé et à améliorer leur mode de vie et leurs moyens de subsistance. QNET a son siège social à Hong Kong et possède des bureaux et des agences dans plus de 25 pays à travers le monde, qui apportent un soutien à sa base croissante de clients et de distributeurs. En plus de fournir des produits de qualité, les clients de QNET peuvent également profiter de l'activité de vente directe offerte par QNET en faisant la promotion de ses produits et services auprès des autres. Des millions de clients satisfaits dans plus de 100 pays sont devenus des distributeurs de produits QNET en gagnant des commissions sur les ventes de produits.

QNET est-il un système d’investissement?

NON. QNET n'est PAS un système d'investissement. En fait, ce n'est pas du tout un type de système. C'est une entreprise de vente directe légitime où vous ne payez que de l'argent pour acheter des produits. Si vous souhaitez devenir un distributeur de produits QNET, vous pouvez vous inscrire en tant que représentant indépendant (RI) via notre portail e-commerce sur www.qnet.net.

Comment puis-je faire de l'argent avec QNET?

La seule façon de gagner un revenu avec QNET est la vente de produits. Une fois que vous utilisez nos produits et que vous en profitez et que vous recommandez aux gens de les acheter, vous pouvez gagner des commissions sur les ventes réelles. QNET utilise un plan de rémunération qui calcule les commissions qui vous sont payables en fonction du volume de ventes généré par vos références dans notre portail de commerce électronique.

Beaucoup d’hommes d’affaires ont profité de notre modèle d'affaires pour créer de grandes équipes de vente et développer une entreprise prospère.

Dois-je recruter d'autres personnes pour gagner de l'argent?

NON. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent dans cette affaire en recrutant quelqu'un. Seuls les systèmes pyramidaux se concentrent sur le recrutement de personnes. De tels systèmes ne sont pas durables et s'effondreront inévitablement. L'activité de QNET est basée sur un modèle durable qui ne permet à personne de gagner de l'argent grâce au recrutement. Et c'est pourquoi même après 20 ans, nous continuons à croître et à nous développer à l'international.

Combien de temps puis-je commencer à gagner un revenu avec QNET?

La vente directe est un business comme les autres. Il ne s'agit pas d'un stratagème rapide pour réussir. Pour réussir dans cette entreprise, vous devez travailler dur, être patient et engagé, et être axé sur les objectifs. Cette entreprise vous donne l'opportunité de devenir un entrepreneur. La seule différence est que vous n'avez pas à vous soucier d'un coût de démarrage à grande échelle et des frais généraux opérationnels comme dans une entreprise traditionnelle. Votre succès dépend entièrement de vous et du dur travail que vous faites.

Que devrais-je savoir à propos de QNET?

• QNET est en affaires depuis 1998. Au cours des 20 dernières années, des millions de personnes ont été habilitées à vivre une vie meilleure en utilisant nos produits et services, et en devenant des entrepreneurs avec notre opportunité d'affaires.

•QNET est également le partenaire officiel de la vente directe du Manchester City Football Club, ainsi que de la CAF Total Ligue des Champions, CAF Total Coupe de la Confédération et CAF Total Super Coupe pour 2018 et 2019.

•Chez QNET, nous nous soucions des communautés dans lesquelles nous sommes implantés. En Afrique de l'Ouest, QNET a participé activement à un certain nombre de programmes caritatifs au Ghana, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Niger, au Burkina Faso et au Tchad.