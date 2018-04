L’ambassadeur russe titille Cellou et ses alliés : « Si vous appelez les gens à manifester… »

CONAKRY- L’Ambassadeur de la Russie en Guinée a appelé ce jeudi 5 avril 2018 l’opposition conduite par Cellou Dalein Diallo à être plus « responsable ». Alexandre Brégaszé a fustigé l’organisation des journées « ville-morte » par l’opposition.

Le diplomate russe qui s’est confié à nos confrères de la télévision nationale, a accusé Cellou Dalein Diallo et ses pairs d’être responsable des violences.

« Il faut que l’opposition soit quand même plus responsable. Si vous appelez les gens à manifester, c’est vous qui êtes responsable de leur sécurité au moment de la manifestation (…) », a déclaré l’Ambassadeur russe en Guinée.

Selon le diplomate russe a par ailleurs fustigé le comportement de certains manifestants qui selon lui se livrent à des pratiques autres que la manifestation.

« Les provocateurs, ceux qui jettent des pierres, détruisent des magasins, détruisent des voitures et qui détruisent les biens des autres, ce n’est pas bon ça. Et surtout, il ne faut pas appeler telle ou telle manifestation ville-morte, ça attire toujours la mort. Pourquoi ville-morte ? Ville paisible, ville apaisée, ville de paix c’est surtout la paix, pas de morts, pas de ville-morte. Pour l’avenir si l’opposition veut encore faire des manifestations, qu’elle n’appelle plus leurs manifestations ville-morte. Ça il faut exclure ça », a lancé l’Ambassadeur Alexandre Brégaszé.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com