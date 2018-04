Restitution des voix : quelles sont les chances de Cellou et Sidya ?

CONAKRY- C’est une rencontre déterminante qui s’annonce pour l’union des forces démocratiques de Guinée et l’union des forces républicaines dirigées respectivement par les anciens premier ministre Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré qui dénoncent des fraudes lors des élections communales passées.

Ce vendredi 06 avril, le comité de suivi va se réunir pour plancher sur l’épineuse question liée aux contentieux électoraux. Le ministre Boureima Condé aura la lourde charge de conduire les débats entre la majorité présidentielle qui appelle au respect de la Loi et l’opposition qui veut être rétablie dans ses droits. Cette session inaugurale connaitra une empreinte bien particulière. Car elle marque le retour de l’UFR qui avait quitté la table de dialogue en octobre 2016. Ce come-back obtenu après un tête-à-tête entre Alpha Condé et Sidya Touré pourrait désormais changer les équilibres de force autour de la table.

Le parti de Sidya Touré et celui de Cellou, bien qu’étant opposés depuis un certain temps, pourraient faire front commun face à la majorité présidentielle. La raison est toute simple : l’UFR et l’UFDG ont presque des intérêts communs à défendre. Ils émettent des réserves sur les résultats dans plusieurs circonscriptions de la Basse Côte, notamment. A observer de près, l’on remarque qu’il s’agit quasiment des mêmes communes.

Le vice-président de l’UFR honorable Ibrahima Bangoura que nous avons joint au téléphone, a confié que leur parti porte des griefs sur les résultats des communes de Matam, Matoto, Dubreka, Kindia, tandis que l’UFDG dénonce aussi des fraudes lesdites communes auxquelles il faut ajouter Dixinn et Ratoma.

Les partis de Cellou et Sidya ne décolèrent pas contre la destruction ou encore l’annulation de procès-verbaux (PV) à leur détriment dans les opérations de centralisation des votes. Chose qui aurait selon eux, favorisé ipso-facto le RPG arc-en-ciel. A Matam, 84 PV ont disparu sur un total de 245, tandis qu’à Matoto, 92 PV ont été écartés sur 959 bureaux de vote.

« A partir du moment où nous avons été trichés de la sorte, nous aimerions que la vérité des urnes soit connue et que nous soyons rétablis dans nos droits dans les fiefs où nous avons été éhontément trichés », indique Ibrahima Bangoura.

L’opposition a-t-elle une chance d’obtenir gain de cause dans ce quiproquo ? Certains observateurs estiment que « oui » mais à condition qu’elle mette de côté les égos pour faire face l’essentiel.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112