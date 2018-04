Mali : faute d’infrastructures scolaires, des guinéens traversent la frontière pour étudier au Sénégal…

MALI- A Mali Yembering, une préfecture perchée dans les contreforts du Foutah-Djalon et qui fait frontière avec le Sénégal, certains enfants quittent le sol guinéen pour aller étudier dans les écoles situées sur le territoire sénégalais. Les populations qui habitent le long de la frontière poreuse héritée de la colonisation se partagent presque tout sans problème. Elles s’échangent des services et partagent les marchés hebdomadaires.

La préfecture de Mali est l’une des plus vastes de la région administrative de Labé. Elle fait frontière avec une bonne partie du Sénégal. La sous-préfecture de Balaki, la plus proche du Sénégal compte des districts dont les enfants guinéens fréquentent des écoles sénégalaises. C’est le cas des villages Horè-Fello Foulawa, Diaaka, situés à 195 kilomètres et 285km de Mali centre.

Le préfet de Mali, Elhadj Harouna Souaré que nous avons interrogé explique : « Dans cette zone il y a des enfants guinéens venant de Balaki qui fréquentent les écoles du Sénégal notamment à Fongolimbi. Des enfants de Foulawa sont inscrits dans des écoles du Sénégal dans la localité de Fongolimbi qui est séparée de la Guinée que par la frontière. Jusqu’à présent cette situation continue. Les gens du Sénégal viennent faire le marché à Hore-fello Foulawa qui est le dernier village guinéen à la frontière », explique le préfet.

Elhadj Harouna Souaré précise qu’il y a d’autres endroits où la même situation est observée. « La préfecture de Mali Yembering fait frontière avec deux préfectures du Sénégal, nous avons Kedougou qui partage la frontière avec le district de Foulawa, il y a également la préfecture ou le département de Saraya qui fait frontière avec la Guinée du côté de Niafou où nous avions récupéré une portion de terre guinéen qui était jusque-là administrée par le Sénégal. A ce niveau aussi certains habitants de Saraya (Sénégal) s’approvisionnent sur un marché du territoire guinéen dans la localité de Niafou, qui relève de la sous-préfecture de Balaki. C’est un grand marché où les sénégalais viennent pour des transactions commerciales et se retourner à Saraya. Tout se passe bien, il n’y a aucun problème entre nous », a précisé le préfet, indiquant qu’à Horè Fello Foulawa, une école a été construite depuis 2016 pour retenir les enfants qui vont au Sénégal étudier et rentrer en territoire guinéen.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112