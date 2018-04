Guinée : 2 ans de prison requis contre un partisan de Cellou accusé d’outrage contre Alpha…

CONAKRY-Le parquet a requis de lourdes peines contre Ibrahima Sory Camara, militant de l’Union des forces démocratique de Guinée, accusé d’outrage, diffamation et injure à l'encontre du Président Alpha Condé.

Le procureur de Mafanco Aly Touré a requis deux ans d’emprisonnement contre M. Camara et au paiement d’une amende. Le verdict est attendu le 9 avril 2018.

Malgré la lourdeur de la peine requise par le ministère public, la défense reste optimiste. Maître Salifou Beavogui avocat de Ibrahima Sory Camara, pense que si le tribunal applique le droit, son client sera relaxé purement et simplement parce qu'il a été un lanceur d'alerte.

« En dépit de fait que nous ayons eu toutes les difficultés pour faire valoir les droits de la défense qui sont sacrés devant le tribunal, il faut le reconnaître en professionnel nous avons tenu, nous sommes allé jusqu'au bout, nous avons mis le procureur dos au mur, nous avons démontré qu'il s'est farouchement trompé de cible, il a poursuivi un innocent à la place des véritables coupables qui sont connus de tous. Donc pour nous si le tribunal applique le droit, nous pensons que notre client sera relaxé purement et simplement parce qu'il n'a ni diffamé, ni injurié, ni offensé la personne du Chef de l'Etat. Au contraire, il a été un lanceur d'alerte. Il a alerté l'opinion nationale et internationale à la suite des multiples publications pour que des dispositions soient prises afin que Madina ne soit pas en feu », a déclaré l’avocat de a défense.

Maître Lancei 3 Doumbouya avocat de la partie civile estime que les deux ans d’emprisonnement requis contre le prévenu sont fondés. « Le ministère public estime que si le tribunal condamne monsieur Ibrahima Sory Camara à deux d'emprisonnement, ça pourrait lui permettre de se remettre en cause et ça pourrait servir de leçon aux autres candidats éventuels à la délinquance. Donc nous nous avons présenté nos demandes, nous avons sollicité le franc symbolique et nous avons surtout demandé à ce que la décision à intervenir soit publié dans journal d'annonce légal pour que tous les citoyens sachent désormais que les réseaux sociaux ne doivent pas servir aux dérives que nous assistons », a lancé cet avocat de la partie civile.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com