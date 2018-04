Labé : Accusée d’exactions sur un vendeur de bétails, la gendarmerie précise…

CONAKRY-Le détachement de la gendarmerie basé au poste de contrôle de Tountouroun dans la périphérie de Labé vient d’apporter un « démenti » sur les accusations d’un vendeur bétails qui a subi un accident près de leur base.

Le commandant d’escadron de cette unité affirme que le vendeur de bétails est tombé de lui-même en franchissant à vive allure le poste de contrôle. Selon lui, la victime a buté sur un dos d’âne 20 mètres après le poste de contrôle avant de se renverser lui-seul. Le Colonel Mohamed Lamine Fofana que nous avons interrogé précise que ses agents sont plutôt allés secourir l’infortuné.

« Ce monsieur, je peux vous dire qu’il n’a pas été soumis à un contrôle à plus forte raison arrêté. Ayant vu les agents au poste de contrôle, il n’a pas voulu s’arrêter. Il a multiplié la vitesse pour venir passer à vive allure le poste de contrôle. Du coup, il a buté sur un dos d’âne à 20 mètres après le poste où il s’est renversé », explique l’officier.

« J'étais de passage à moto avec mon sac. Ils sont venus par derrière me cogner fort je suis tombé. Aussitôt, ils ont commencé à me rouer des coups. Heureusement d'autres véhicules sont venus nous trouver. Les femmes sont descendues crier, c'est en ce moment qu'ils m'ont laissé. Ils voulaient me retirer mon argent », accuse le vendeur de bétails.

Faux, rétorque la gendarmerie qui précise qu’ils ont juste secouru un citoyen en danger. « Au contraire, vu le danger, il est de notre devoir de secourir des citoyens en danger. L’agent qui a vu l’accident est allé en première position pour le secourir. Aussitôt, le jeune s’est jeté sur lui pour dire c’est vous qui m’avez fait tomber. L’agent a dit non, vous êtes passés sans problème, moi je viens vous aider parce que vous êtes blessés. C’est comme ça que nous l’avons conduit à l’hôpital, mais ce n’est pas du tout mes agents qui l’ont fait tomber. Nous n’avons même pas fait allusion à son sac dont il a parlé, il a dit aussi que ça fait 2 ans que les agents sont derrière ce jeune pour lui retirer de l’argent. Si ce vendeur de bétails a de l’argent, je ne le connais même pas. Nous considérons que c’est un simple citoyen qui a fait un accident que nous l’avons secouru, c’est tout, je démens carrément ces accusations »précise Colonel Mohamed Lamine Fofana.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinée.com

Tél. : (00224) 664 93 45 45