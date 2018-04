Guinée : Plusieurs villes en état d’alerte contre l’épidémie de méningite

CONAKRY- Plusieurs préfectures de la Guinée sont en alerte contre l’épidémie de la méningite. Il s’agit des préfectures de Gaoual, Koundara, Faranah, Kissidougou, Kouroussa, Kankan, Siguiri et Mandiana.

En Guinée, plusieurs cas de méningite ont été détectés dans des villes de l’intérieur du pays. Pour cette année, 95 cas suspects ont été gérés par l’agence nationale de la sécurité sanitaire.

« De mars à avril, c’est des périodes potentielles aux cas de méningite. C’est pourquoi l’agence nationale de Sécurité Sanitaire est actuellement en train de mettre en place des sites sentinelles méningites. Et ces sites sentinelles c’est des personnes choisies dans les communautés qui peuvent être touchées par la maladie. Ils sont chargés de sensibiliser pour prévenir et surveiller la maladie. Il y a aussi des cas pour pouvoir informer les centres de santé plus rapidement que possible. Les sites sentinelles sont placés dans 17 préfectures et toutes ces préfectures sont appelés la ceinture méningitique », a expliqué Monsieur Jean Traoré, haut cadre à l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire.

L’autre moyen pour éviter la méningite qui est une maladie contagieuse, c’est la vaccination, rappelle M. Traoiré.

BAH Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (00224) 655 31 11 14