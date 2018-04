Lavage de véhicules : Total Guinée lance un service innovant qui fera la différence…

CONAKRY- La société d’hydrocarbures Total Guinée continue d’innover ! Elle vient de lancer un nouveau service en faveur de sa clientèle. Il s’agit du lavage haute pression dénommé ‘’ Total Wash’. C’est une nouvelle technique de lavage des véhicules en un temps très réduit (moins de 20min par véhicule). Le lancement officiel de ce service s’est déroulé ce samedi 31 mars à la stationTotal Sans-fil dans la commune de Kaloum, a appris africaguinee.com.

Des produits spécifiquement étudiés qui s’adaptent à tous types de véhicules sont utilisés à Conakry dans les stations Total de : Sans-Fil, Bellevue, T5, Minière et Kissosso pour une première phase.

Pour le responsable Réseau de Total Guinée, Mohamed Sanoussy Kaba, Total Wash a un grand avantage avec un de temps réduit de 14 minutes et un coût très raisonnable fixé à 50.000 francs guinéens pour les petites voitures et 70.000 francs guinéens pour les voitures 4X4.

« Total Wash est un concept de lavage qui permet de faire un lavage à haute pression avec de l’eau chaude et des produits adaptés au lavage et pour faire briller votre carrosserie. Pour le séchage et l’intérieur on utilise un aspirateur et des produits adaptés pour tous types de véhicules. Ils font briller le tableau de bord et les tapis. On a aussi des produits pour les sièges en plus de l’aspiration, pour satisfaire le client », a déclaré Mohamed Sannoussy Kaba.

Pour la responsable diversification et partenariat chez Total Guinée, le lavage à haute pression est une nouvelle technique de lavage innovante qui s’effectue en quatre étapes. « La première étape consiste à utiliser l’eau chaude savonneuse, elle permet d’éliminer toutes les salissures. Ensuite la seconde étape permet d’utiliser la brosse à mousse savonneuse pour nettoyer les parties les plus sales. Et la troisième étape qui est la phase de rinçage, on utilise la lance haute pression, elle injecte de l’eau froide et la quatrième étape est l’option de cirage du véhicule. L’avantage de la cire de lotus qu’elle fait non seulement briller la voiture mais aussi elle protège la carrosserie et la peinture de la voiture qui est une problématique en Guinée », a expliqué Mme Diallo Houssainatou.

Les quatre étapes furent l’objet de démonstration en live ce même jour en présence des différents médias, clients et les cadres de Total et du Directeur Général de Total Guinée.

Surprise, la toute première cliente était très enthousiasmée de la meilleure qualité du service. « Je suis venue laver mon véhicule très pressée et je me demandais si j’allais pas passer la journée à la station ici. Mais, à ma grande surprise non seulement je n’ai pas du tout duré et j’ai eu du mal à reconnaitre mon véhicule, parce que j’étais à la Croissanterie pour me rafraichir. Si je n’avais pas la plaque d’immatriculation, j’aurais dit qu’on m’a donné une nouvelle voiture. C’est au top. Je pense que je n’irais plus ailleurs », s’est réjouie Fatou Baldé qui invite tout le monde à venir chez Total.

BAH Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14