Cellou Dalein Diallo : « Je pense que j’ai été entendu par Alpha Condé… »

CONAKRY-Le Chef de file de l’opposition guinéenne est sorti « satisfait » de sa rencontre avec le Président de la République ce lundi 02 avril 2018 au palais Sékhoutouréah. Cellou Dalein Diallo qui a été interrogé par Africaguinee.com, a déclaré qu’il pense avoir été entendu par le Chef de l’Etat.

L’entretien aura duré plus de deux heures. Et il n’y a pas eu de sujets tabous. Et Cellou Dalein sort satisfait de la rencontre. « Je sors satisfait dans la mesure où on a eu des discussions longues et franches. J’ai pu librement exprimer mes préoccupations et défendre les revendications de l’opposition dans son ensemble. Je pense que j’ai été entendu. Maintenant on attend de voir l’application. Quelle suite le comité de suivi va donner à la demande de monsieur le Président de la République en ce qui concerne les réclamations de l’opposition relatives aux élections locales qui viennent de se terminer », a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Conséquences immédiates de cette satisfaction de l’opposant, c’est la suspension des manifestations. « Les manifestations prévues, mardi et les jours suivants, sont suspendues jusqu’à ce que le comité de suivi puisse proposer la solution pour la publication des vrais résultats et la restitution des suffrages qui nous ont été enlevés lors de la centralisation (...) Nous sommes membre du comité de suivi, nous allons exposer nos griefs et les pièces à conviction » a encore ajouté M. Diallo.

L’ancien premier ministre avertit cependant qu’il faudra agir avec diligence comme l’a demandé le Président Alpha Condé pour sortir de ce processus électoral. « Nous sommes dans un processus électoral, il va falloir régler ce problème, publier les résultats nominaux des élections locales et mettre en place les conseillers communaux, les conseillers de quartier. Il y a urgence et le Président de la République a dit avec diligence, je pense que le président du comité de suivi prendra toutes les dispositions pour trancher sur cette question urgente », précise le chef de file de l’opposition.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112