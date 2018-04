Le Foutah est-il sous menace djihadiste ? des précisions sur l’arrivée massive d’étrangers à Labé…

LABE-La région du Foutah-Djalon est-elle sous menace djihadiste ? Alors que l’arrivée massive d’étrangers maliens et burkinabés a créé une psychose générale dans la ville de Karamoko Alpha, le député uninominal de Labé vient d’apporter des précisions.

Ces étrangers arrivés par vague de centaine ont été interpelés ce week-end et soumis à un interrogatoire par les services compétents. Plus de peur que de mal ! Ces étrangers sont à Labé pour trouver du job, apprend-on. Mais ceux qui n’ont pas papiers devraient être refoulés pour entrée illégale sur le territoire guinéen. Le député Mamadou Cellou Baldé explique.

« Depuis deux (2) ans, la Guinée est en train de mettre en place la fibre optique sur son territoire. Ce travail a été confié à la société Huawey qui sous traite avec un certain nombre de sociétés dont Africatex, une société guinéo-malienne qui travaille sur la section Labé-Lelouma. C’est dans ce cadre qu’ils ont fait appel à des manœuvres maliens embarqués à Bamako pour Labé. Les personnes qui sont venues, c’est vrai ont semé la psychose avec l’instabilité politique et sociale que nous traversons, donc il y a eu assez de susceptibilité. De l’autre côté avec l’insécurité transfrontalière entre la Guinée et le Mali y compris ces djihadistes au nord Mali, si des maliens et des burkinabés viennent au Fouta en si grand nombre, ça suscite des rumeurs et des spéculations. Lors de l’identification, il était question qu’ils retournent chez eux parce que même au-delà de l’inquiétude, par rapport au travail, la main d’œuvre locale est privilégiée. Aujourd’hui dans beaucoup d’activités les étrangers sont pris au détriment de guinéens. Ensuite, c’est une entrée irrégulière qu’ils ont fait, parce que beaucoup n’ont pas de pièces d’identité » a confié le député de Labé.

Le directeur de la sureté régionale de Labé, Aboubacar Biro Keita joint au téléphone a expliqué que ces ouvriers sont venus sous la demande M. Moussa Cissé, le responsable de la société africatex.

« La faute qu’ils ont commise c’est du fait que les autorités n’ont pas été informées. Les groupes ont débarqué une fois, deux fois, le syndicat nous a alerté afin qu’on vérifie. A l’heure qu’il fait tous ces travailleurs sont mis à la disposition de Moussa Cissé, leur responsable, qui les a fait venir », a confié ce haut responsable de la police.

