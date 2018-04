Labé : des gendarmes accusés de "graves exactions" sur un citoyen…

LABE-Un vendeur de bétails a été grièvement blessé par des gendarmes ce dimanche 01 avril 2018 aux environs de 17 heures au poste de contrôle de Tountouroun, dans la périphérie de la ville de Labé, en moyenne Guinée. La victime a été admise à l'hôpital régional de Labé pour des soins alors qu’elle était blessée à la tête, aux pieds et a perdu aussi des dents. Cet agissement des agents des forces de l’ordre révolte des jeunes qui menacent de s'attaquer à ce poste de la gendarmerie.

C'est un homme traumatisé que nous avons vu à l'urgence de l'hôpital régional de Labé. Il accuse les gendarmes d’avoir voulu lui substituer les 50 millions qu'il avait dans son sac. « J'étais de passage à moto avec mon sac. Ils sont venus par derrière me cogner fort je suis tombé. Aussitôt, ils ont commencé à me rouer des coups. Heureusement d'autres véhicules sont venus nous trouver. Les femmes sont descendues crier, c'est en ce moment qu'ils m'ont laissé. Ils voulaient me retirer mon argent », explique la victime que nous avons interrogée à l’hôpital.

Son frère quant à lui demande justice. « Vous voyez son état, il est blessé à la tête, aux pieds, aux mains il a perdu quelques dents. Nous demandons justice », lance-t-il.

Le responsable régional de la gendarmerie est venu à l'hôpital pour constater l'état du jeune bastionné. Aux dernières nouvelles les gendarmes en poste au moment des faits ont été convoqués par leur hiérarchie.



Au moment où nous quittions les lieux, des jeunes en colère menaçaient d'aller s'attaquer au poste où le vendeur de bétail a été attaqué.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 93 45 45