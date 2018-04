Crise post électorale : comment Alpha Condé et Cellou Dalein comptent-ils régler leur différend ?

CONAKRY- Comment Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo comptent-ils régler leur différend lié aux élections locales du 4 février dernier ? Le Ministre Porte-Parole de la Présidence de la République, Naby Youssouf Kiridi Bangoura est revenu sur ce qui a filtré de la rencontre entre le Chef de l’Etat et son principal opposant.

Les deux hommes ont convenu, d’après le communiqué qui a sanctionné la rencontre, de « privilégier le dialogue et la concertation pour régler toutes les divergences dans la vie politique en général, dans le processus électoral en particulier et de demander au comité de suivi de l’accord politique de trouver une solution au différend électoral qui porte sur six communes urbaines et six communes rurales sur les 342 », a déclaré le ministre Secrétaire Général à la Présidence, Naby Kiridi Bangoura.

Par rapport au suivi des accords antérieurs, il a signalé que le Président de la République demande au comité de suivi de mettre en œuvre, avec diligence, l’accord politique d’octobre 2016 notamment : l’adoption de la nouvelle loi sur la CENI à la prochaine session des Lois de l’assemblée nationale, l’audit et l’assainissement du fichier électoral avant les prochaines élections législatives, et de tout mettre en œuvre pour identifier les différents responsables de toutes les violences qui ont entrainé mort d’homme et causé d’importants dégâts matériels qui qu’ils soient, afin de les traduire devant les cours et tribunaux du pays.

Alpha Condé et Cellou Dalein sont convenus aussi d’apporter une assistance aux victimes et à leurs familles nonobstant les indemnisations légales et de promouvoir le dialogue et la paix sociale, l’unité nationale, les valeurs et principes démocratiques et républicains en lançant des appels au calme et à la retenue.

Nous y reviendrons!

Africaguinee.com