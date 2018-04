Cellou Dalein Diallo : « ce que je vais dire à Alpha Condé… »

CONAKRY-Le Chef de l’opposition guinéenne a dévoilé ce lundi 02 avril le contenu du message qu’il adressera au Président de la République qui le recevra cet après-midi au Palais Sékhoutouréa. Interrogé par Africaguinee.com, Cellou Dalein Diallo a indiqué qu’il défendra devant Alpha Condé, les revendications de l’opposition en général.

« Je vais défendre les revendications de l’opposition. Il y en a déjà certaines qu’on défend depuis des années », a lancé le leader de l’UFDG.

Ces revendications sont selon Cellou Dalein Diallo « l’ouverture des enquêtes pour identifier les auteurs et commanditaires des crimes commis lors de nos manifestations pacifiques afin que ces criminels puissent répondre devant la loi, nous avions parlé d’indemnisation ou d’assistance à ceux qui perdu des proches, à ceux dont les biens ont été vandalisés ou détruits par les extrémistes du RPG avec la complicité des forces de défense et de sécurité. Nous avons également la mise en place d’une nouvelle CENI (…) nous avons l’audit et l’assainissement du fichier électoral qui sont aussi des décisions consensuelles prises lors du dialogue d’octobre 2016, il y a la mise en place de la haute cour de justice. Tout cela constitue des violations de l’accord politique et parfois de la Constitution. Nous allons essayer de défendre ça. Le Président de la République, vous vous souviendrez bien s’était engagé à la veille du dialogue d’octobre 2016 à se porter garant de l’application de toutes les décisions qui en seraient issues (…) », a détaillé l’opposant.

Les yeux sont désormais tournés vers le Palais Sékhoutouréa ou la rencontre aura lieu à 15h30.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112