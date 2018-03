Saloum Cissé titille Cellou : "on ne crée pas un parti pour égrener les morts…"

CONAKRY-Saloum Cissé, le Secrétaire Général du RPG arc-en-ciel, parti au pouvoir en Guinée a lancé une pique à l’endroit du Chef de l’opposition, Cellou Dalein Diallo.

Alors que l’opposition continue de réclamer justice pour les 94 victimes tuées dans des manifestations politiques depuis l’arrivée d’Alpha Condé au pouvoir, le député Saloum Cissé avertit. Pour lui, « on ne crée pas un parti politique pour égrener les morts ».

Ce cadre du parti présidentiel a invité leurs partisans à ne pas céder à la provocation. « N’acceptez jamais l’affrontement (…) et ne céder pas à la provocation », a-t-il lancé en marge d’un rassemblement politique du RPG.

Lire aussi- Cellou Dalein prédit : "C'est le hakhè qui va emporter Alpha Condé..."

L’opposition qui conteste les résultats des élections communales multiplie la pression pour faire plier le pouvoir d’Alpha Condé. La semaine prochaine, elle envisage d’investir les communes de la capitale. Mais M. Cissé veut mettre balle à terre en affirmant que le RPG n’acceptera pas la confrontation.

« Le RPG n’acceptera pas l’affrontement. Nous préférons le combat d’idées que les armes. Leur objectif est de saboter notre pouvoir, montrer à l’opinion nationale et internationale que nous sommes violents (…) Ils veulent nous faire porter une responsabilité qui n’est pas la nôtre. Mais nous, on n’a jamais tué (…) On n’a pas cassé un seul œuf… », a averti M. Saloum Cissé.

Africaguinee.com