Makanéra se confesse : "J’ai menti…"

CONAKRY- L’ancien ministre de la communication et transfuge du RPG arc-en-ciel s’est livré à un exercice plutôt singulier ce samedi 31 mars 2018. Alhousseine Makanéra Kaké qui milite aujourd’hui dans l’opposition après son divorce avec le Président Alpha Condé, a avoué avoir menti contre Cellou Dalein Diallo à qui il a présenté des excuses publiques.

« L’histoire est têtue », nous enseigne l’adage. Eh bien, l’actuel porte-parole de l’opposition est rattrapé par son passé récent empreint de « mensonges » qu’il a tenté de justifier. Ce samedi devant des partisans de Cellou Dalein Diallo, il s’est confessé.

« Ce qui justifie ma présence ici, je profite pour demander pardon à Elhadj Cellou Dalein Diallo. J'ai revu l'une de mes interviews à la RTG, Radiodiffusion et Télévision Guinéenne (…) J'ai visionné la vidéo, ce que j'ai vu dedans, j'étais pour une manifestation sans violence. J'étais pour le respect de la loi et la constitution. Mais je me suis trompé monsieur le Président (Cellou Dalein Diallo, ndlr) parce que dans cette vidéo j'ai menti. On m'a fait mentir. On m'a fait croire que tous ceux qui disent aux gens de sortir, n'ont ni enfants ni femmes ici. Je les ai cru et je l'ai dit à la RTG. C'est l'occasion pour moi de dire que je me suis trompé et j'ai menti. Je manifeste avec les enfants et la femme de Elhadj Cellou Dalein Diallo. C'est une certitude », s’est confessé l’opposant.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com