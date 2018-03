Encore un incendie à Conakry : Assez de dégâts !!!

CONAKRY-Un incendie qui s’est déclaré ce samedi au quartier Lambanyi dans la commune de Ratoma, a fait assez de dégâts. Toute une maison et son contenu sont partis en fumée ce matin à Lambanyi carrefour-canadien.

Il n'y a pas eu des pertes en vie humaine mais des dégâts matériels et financiers importants ont été enregistrés. Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Aïssata Koumbassa membre de la famille Kourouma que nous avons interrogée revient sur les circonstances dans lesquelles leur domicile a pris feu.

« C'est vers 9h du matin, on était tous dans la cours lorsque les voisins nous ont appelé pour nous informer que notre maison a pris feu. Les voisins sont venus nous aider pour maîtriser les flammes. Mais c'était une peine perdue. On a perdu tout ce qui est dans la maison. Nos habits, beaucoup d'argent, des documents, moi particulièrement j'avais tous mes documents ont été consumés. Heureusement personne n'est décédé. Dès qu'on a vu le feu dans notre maison, on a appelé EDG, la Guinéenne de l'Electricité, pour qu'ils viennent nous aider et ils ont refusé. C'est grâce à nos voisins qu'on a pu éteindre le feu. Donc nous supplions EDG de venir constater les dégâts et changer leur nouveau branchement parce que je crois bien que c'est cette nouvelle ligne qui a provoqué cet incendie », a-t-elle confié les larmes aux yeux.

Elle appelle les bonnes volontés et l'Etat à leur venir en aide. Faut-il rappeler que les incendies sont devenus presque le quotidien des guinéens. La semaine dernière, 5 personnes d’une même famille ont perdu leur vie dans l'incendie de leur maison d'habitation à Cosa Fofanayah.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com