Cette grave révélation de Cellou : " Certains cadres ont été mandatés par Alpha Condé…"

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo, le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a une nouvelle fois chargé le Pouvoir du Président Alpha Condé. L’opposant accuse le régime en place d’user de tous les moyens pour dénigrer son parti.

« Une forte délégation gouvernementale s'est rendue à Paris. J’ai eu le privilège de le dénoncer au moment où cette délégation débarquait à Paris. Le ministre de la communication et certains cadres ont été mandatés par Alpha condé pour aller en France auprès de la presse et des autorités françaises pour faire accréditer cette idée, que c’est des militants de l'opposition qui sont en train de s'entretuer », dénonce Cellou Dalein Diallo, qualifiant cette mission d’échec.

Le ministre de la communication Rachid Ndiaye qui séjourne en France a multiplié les sorties médiatiques dans la presse française dans lesquelles (sorties) il a notamment accusé l’opposition d’utiliser des groupuscules armées dans ses manifestations. Cette déclaration a suscité un levé de boucliers dans les rangs de l’opposition qui annonce une plainte contre le ministre Ndiaye.

« Cette mission a été un échec, parce que les autorités et la presse française étaient d’abord prévenues et personne ne peux croire à une telle thèse. Notre presse guinéenne était là, lors des manifestations, c'est pourquoi le ministre de la communication n'a pas eu le courage de s'adresser à cette presse, parce qu'elle est témoin, elle sait dans quelles conditions nos marches ont été organisées, elle sait d'où vient les coups de feu. L'UFDG, l'opposition ont toujours revendiqué, pour que les auteurs des crimes soient identifiés et déférés vers les tribunaux(…) », rappelle le chef de file de l’opposition.

Cellou Dalein Diallo prévient que l’Etat veut se soustraire de sa culpabilité dans les tueries. « L’Etat veut se soustraire de sa culpabilité. Ça ne marchera pas, parce qu’ils sont les commanditaires de ces crimes et ils veulent les attribuer à l’UFDG. Comment peut-on envisager une telle thèse et essayer de la défendre envoyant quelqu’un avec 60 mille euros semble-t-il pour corrompre les journalistes français pour qu’ils accréditent cette idée. En envoyant quelqu’un pour chercher à rencontrer le Président Macron pour lui faire admettre cette thèse-là. C’est la panique dans leur camp. Restons mobilisés, nous avons remporté une grande victoire », a lancé l’ancien premier ministre.

