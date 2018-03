Guinée : vers le bout du tunnel ?

CONAKRY-Plongée dans une crise postélectorale qui a fait une dizaine de morts, la Guinée pourrait bientôt voir le bout du tunnel. Des tractations sont en cours pour trouver une solution à cette crise qui a déjà fait assez de dégâts et endeuillé de nombreuses familles.

Le parti au pouvoir affiche désormais une volonté d’ouverture au dialogue. C’est du moins ce que vient d’affirmer le Secrétaire Général du RPG arc-en-ciel Saloum Cissé. Ce responsable du parti présidentiel était jusque-là très discret face à la crise politique que traverse la Guinée depuis le lendemain des élections communales du 04 février.

« La paix est un terreau que chaque parti politique doit incarner en amont et en aval. Les partis politiques sont des adversaires non des ennemis. Notre vœu c’est est d’incarner la paix. On est disposé à dialoguer, à négocier pour que ce pays puisse incarner la paix », rassure l’honorable Saloum Cissé, en marge d’un échange avec le médiateur de République.

La Guinée traverse une crise postélectorale qui a fait plusieurs morts. Elle est née de la contestation des résultats du scrutin communal. L’opposition qui a multiplié les manifestations ces dernières semaines a fait une trêve pour la fête des pâques. Mais pendant ce temps, des tractions se poursuivent pour trouver une solution politique à cette crise.

Le médiateur de la République Mohamed Said Fofana tente le tout pour le tout. Il a déjà rencontré les trois plus grandes formations politiques du pays à cet effet. « Je demande le concours de tous les citoyens afin que l’on renonce définitivement à la violence. Que les débats se transportent ailleurs que dans la rue », formule l’ancien Premier ministre.

Sur plan diplomatique, Alpha Condé, le Président de la République ne reste pas les bras croisés. Il a rencontré cette semaine, Louis Michel parlementaire européen, proche de Cellou Dalein Diallo. Un tête-à-tête entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo n’est pas exclu dans les prochains jours. Toute chose qui fait croire à bon nombre d’observateurs que la Guinée pourrait bientôt voir le bout du tunnel.

A suivre…

Diallo Boubacar1

Pour Africaguinee.com

