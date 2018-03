Guinée : Gros scandale à la SOGEAC…

CONAKRY- Turbulence à l’Aéroport Internationale de Conakry ! C’est un scandale de plusieurs milliards de francs guinéens qui éclabousse la Direction de la SOGEAC (Société de gestion de l’aéroport de Conakry-Gbessia).

Le Directeur Général de ladite société Oulaba Kabassan Keïta est mis en cause sur des cas de prévarication allant à des engagements de fournisseurs sans contrat, à la location de limousines à l’occasion de ses voyages à Paris… Et ça sent le roussi en ce moment.

Selon nos informations, depuis la 62ème session du Conseil d’administration tenue à Conakry le 22 novembre 2017, mettant en cause la gestion du sieur Oulaba Kabassan Keïta, un courrier a été adressé aux commissaires aux comptes, pour qu’un audit couvrant la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017 soit effectué. Les cabinets FFA-EY et Lombonna ont procédé à l’audit dont le rapport est accablant. Les chiffres s’évalueraient à des milliards de nos francs.

Il aurait épinglé le Directeur Général de la Sogeac auquel on a sommé de fournir des commentaires justificatifs sur l’audit de certaines dépenses : entretien, réparations et maintenance ; missions et réceptions, avantages en nature, investissement mobilier…

En réponse aux accusations contenues dans le rapport d'audit, M. Keita Kabassan Oulaba s'est justifié en avouant que les fournisseurs à prestation récurrentes tous n’ont pas de contrats formalisés, mais en cours de régularisation. Cependant, feint-il de justifier, l’état de propreté de notre aéroport reste apprécié par vous tous.

Pour les frais de scolarité de son fils admis au baccalauréat français mineur, il admet que « Oui », il devait être logé au campus, mais dit avoir préfinancé ces frais pour ensuite se faire rembourser.

Dans sa troisième justification il mentionne : « bien que bénéficiant de per-diem lors de mes déplacement, en ma qualité de directeur, j’utilise aussi la carte en cas de besoin s’il s’avère que mon forfait ne couvre pas mes charges (…) pour l’utilisation des moyens de déplacement cela est de mon propre ressort durant mes missions ».

Mais ces justificatifs ne semblent pas convaincre le conseil d’administration. Une session extraordinaire devrait être convoquée incessamment. Mais contre toute attente, malgré les forts soupçons de malversations financières dont la Direction Générale de la Sogeac se serait rendue coupable, le Conseil d’administration extraordinaire qui devrait se tenir pour éventuellement révoquer le DG actuel aurait été différé. Pour quelle raison ? Tout un mystère. Mais de sources généralement bien renseignées disent que M. Oulada Kabassan Keita bénéficierait d’une certaine protection.

