Fodé Oussou : « Nous attendons Rachid Ndiaye à Conakry… »

CONAKRY- les accusations du Ministre Rachid Ndiaye contre l’opposition guinéenne a suscité la colère du vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée. Dr Fodé Oussou Fofana que nous avons joint au téléphone ce mercredi 28 mars 2018 juste après le passage du Ministre de la Communication chez nos confrères de « TV5 », s’est dit indigné par les propos tenus par Rachid Ndiaye.

« J’avoue que c’est une honte qu’un Ministre de la République se permettent de mentir de cette façon à la face du monde. Comment peut-il raconter que nos militants sont armés et que ce sont eux qui s’entretuent lors de nos manifestations ? », s’est interrogé le vice-président de l’UFDG.

Le Ministre Ndiaye a accusé l’opposition d’utilisation de groupuscules armés dans ses manifestations.

« Nous assistons à un nouveau phénomène qui est l’utilisation de groupuscules armés, l’utilisation d’armes (…) Il y a une disproportion totale entre l’objet des manifestations et la réalité des manifestations qui deviennent de plus en plus violentes », accuse Rachid Ndiaye invité dans le 64 minutes de TV5 monde.

Pour le Président du groupe parlementaire des Libéraux Démocrates, il est urgent que l’opposition prenne des dispositions contre le Ministre Rachid Ndiaye. Dr Fodé Oussou Fofana n’exclue pas de demander une plainte contre le Chef du Département de la Communication.

