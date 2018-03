Cellou Dalein : « Je prépare 2020… »

CONAKRY- Qui ne s’est pas demandé pourquoi le Chef de file de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée tient tant à la « vérité » des urnes ? Malgré la position affichée par la majorité présidentielle, Cellou Dalein Diallo reste droit dans ses bottes. Pour lui, les manifestations restent la seule alternative pour que la vérité des urnes soit connue.

Le Chef de file de l’opposition guinéenne qui s’est confié ce jeudi 29 mars 2018 à nos confrères de RFI, a estimé que les contestations de la fraude leur permettront de mieux préparer l’échéance de 2020.

« Je prépare 2020. Je ne veux pas que les gens, les militants, les citoyens guinéens pensent que, même lorsqu’ils ont voté, le pouvoir peut leur prendre leur suffrage sans que nous nous puissions défendre leur vote. Ce n’est pas possible parce que, en 2015, avec le ‘’un coup KO’’, c’était exactement la même chose. En 2010, vous le savez, en 2013, on ne peut plus accepter cela », a confié le Président de l’UFDG.

Le 4 février 2018 les guinéens se sont rendus aux urnes pour élire leurs maires. Plus d’un mois après ces conseillers communaux n’ont toujours pas été installés.

L’opposition qui conteste les résultats a organisé plusieurs manifestations à Conakry.

A suivre…

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com