Boffa : Une mission du Ministère des Mines sur les installations de Bel Air Mining…

BOFFA- Une mission du Ministère guinéen des Mines qui est résolument engagé à promouvoir et à réaliser un développement durable du pays, a effectué une visite de terrain sur les sites des installations de la compagnie ALUFER-Bel-Air Mining ce Mercredi 28 Mars 2018.

Ce projet de plus de 200 millions de dollars est selon le secrétaire général du Ministère des Miniers est orienté vers le développement socio-économique du pays.

‘’ Aujourd'hui nous avons le grand plaisir de constater que ce n'est pas seulement les grandes compagnies qui peuvent sortir un projet de l'eau, il y a des juniors qui peuvent parfois réussir’’ s’est-il réjouit, avant de prendre des engagements vis-à-vis du chef de l’Etat et dez populations locales sur le respect du contenu local.

‘’ Le président a insisté sur le contenu local, il est en train de mettre de l'huile dans notre moulin, parce que nous travaillons depuis très longtemps avec les compagnies minières, notamment en ce qui concerne le transport et d'autres aspects du développement minier. Le président a insisté notamment sur le transport du minerai des sites d'exploitation vers les sites portuaires, nous avons déjà fait de ça notre cheval de bataille, suivant bien sûr ses recommandations. Et avec ALUFER déjà avant qu'il ne le dise nous travaillions là-dessus, parce qu'il nous avait interpellés. Nous avons demandé à la compagnie de nous donner un plan de développement par rapport à cette situation particulière. Ils nous ont promis effectivement qu'ils vont travailler dessus’’, a promis Sadou Nimaga.

Selon lui, le rôle de son département c’est d'accompagner tous les projets pour créer des emplois pour les populations, surtout celles riveraines.

‘’ Nous avons effectivement fait un tour des différentes installations de la Société Belair Mining. Avec la compagnie très honorable du président de la République, nous avons d'abord visité la cité, ensuite la base vie, la jetée et le port. Nous avons constaté que le projet tient la route et que les travaux continuent normalement, aujourd'hui les clignotants sont au vert. Il y a 1.411 employés et finalement il y aura 1161 employés en dehors des productions, donc en période stable. Nous avons dans ce lot plus de 80 % d'employés guinéens et nous considérons que le contenu local est en train d'être respecté par la compagnie’’, a conclu Sadou Nimaga.

Pour Moussa Doumbouya, chef adjoint du projet Bel Air Mining, l’expression du président guinéen sur le respect du contenu local est tombée dans de bonnes oreilles.

‘’Dans la promotion du contenu local, plus de 1.400 employés directs et indirects sont sur le projet, dont 57% sont des riverains’’, a rappelé M. Doumbouya.

Il a conclu en réitérant que le sujet concernant le transport du minerai par des entreprises locales, très cher au président Alpha Condé, a été bien noté et des réponses cohérentes lui seront transmises.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13