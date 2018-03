Sécurité et Protection civile : le Gouvernement lance un important projet…

CONAKRY-Le Gouvernement guinéen vient de lancer le volet sécurité intérieure du troisième programme d’appui à la réforme du secteur de sécurité. Ce programme est financé par l’union européenne à hauteur de 8.8 millions d’euros, soit environs 90 milliards de francs guinéens. Sa mise en œuvre est assurée par CIVI.POL conseil en partenariat avec la direction de la coopération internationale de l’ambassade France et de l’ONG CONGINTA

La cérémonie de lancement a eu lieu ce mercredi 28 mars 2018 en présence d’une forte délégation de l’union européenne, du ministre d’Etat en charge de la sécurité et de la protection civile ainsi que de l’ensemble des cadres du département de la sécurité en Guinée, a constaté Africaguinee.com.

Ce nouveau programme de renforcement de la sécurité intérieure de la Guinée va améliorer le cadre institutionnel et la formation des officiers de police et de la protection civile. Maître Abdoul Kabelé Camara, ministre de la sécurité et de la protection civile explique que les zones d’interventions du projet sont Conakry, Coyah, Dubreka (kafilia), Tabofa, N’Nzérékoré, Mamou et Boké. La durée du projet est de 40 mois.

« Il mobilisera neuf (9) experts permanent à Conakry, deux (2) experts secondaires, une autre mobilisation de 83 experts internationaux, deux expertises secondaires en appui de la composante civile et de gestion des crises et catastrophes. Les retombées de cette réforme sont exclusivement en faveur des populations guinéennes », a déclaré le ministre Abdoul Kabélé Camara qui invite les cadres de son département à communiquer davantage sur ce projet. Un moyen selon lui pour restaurer la confiance entre les citoyens et les agents de force de l’ordre.

Le représentant de l’ambassadeur de la délégation de l’union européenne en Guinée à cette cérémonie a rassuré que l’UE continuera son appui au département de la sécurité et de la protection civile en Guinée.

« Assurer la sécurité des biens est une mission essentielle de l’Etat. Une police régalienne, compétente, professionnelle permet à l’Etat d’assurer ses fonctions de maintien d’ordre et être en contact avec la population qu’elle doit protéger et servir. C’est un élément essentiel de l’Etat de droit. L’union européenne avec l’aide de la France va fournir un appui substantiel à votre département en terme d’expertise, de formation, d’équipement et de matériel », a assuré Raymond Lataste, chargé de programmes à la délégation de l’UE en Guinée.

Durant l’exécution du projet, il s’agira entre autres : d’appuyer le programme de la protection civile, apporter un appui institutionnel au ministère de la sécurité et de la protection civile, consolider et étendre la police de proximité, soutenir l’école nationale de police et de la protection civile, poursuivre l’amélioration de la gouvernance locale de la sécurité.

Alpha Ousmane Bah

Pour africaguinée.com

Tel : (00224) 664 93 45 45