Paris : Rachid Ndiaye accuse l’opposition d’utiliser de groupuscules armés…

CONAKRY-Le ministre guinéen de la communication, Rachid Ndiaye vient de porter de graves accusations contre l’opposition guinéenne dirigée par Cellou Dalein Diallo. Le conseiller en communication du Président Alpha Condé accuse l’opposition d’utilisation de groupuscules armés dans ses manifestations.

« Nous assistons à un nouveau phénomène qui est l’utilisation de groupuscules armés, l’utilisation d’armes (…) Il y a une disproportion totale entre l’objet des manifestations et la réalité des manifestations qui deviennent de plus en plus violentes », accuse Rachid Ndiaye invité dans le 64 minutes de TV5 monde.

Cette sortie du ministre de la communication intervient quelques jours après une sortie fracassante du parquet de Dixinn qui a présenté un jeune militant de l’opposition Boubacar Diallo « Grenade » comme étant l’un des suspects clefs des nombreux cas d’assassinats enregistrés pendant les manifestations de l’opposition. L’affaire a suscité une vive polémique en Guinée alors que 94 personnes ont été tuées depuis 2011 à Conakry dans des manifestations politiques.

En début de semaine, Cellou Dalein Diallo, le Chef de file de l’opposition a lancé l’alerte. Le leader de l’UFDG avait révélé que le Président Condé a dépêché une délégation à Paris avec les photos de ”Grenade” pour essayer d’accréditer auprès des autorités Françaises la thèse selon laquelle, c’est l’Ufdg qui tue ses propres militants pendant les manifestations. N’est-ce pas ce projet qui est en cour ?

